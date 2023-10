FOTO: Latvijas Mediji

Idejas rudens košumam dārzā – krāsainas kompozīcijas dzīvespriecīgiem saimniekiem







Kādus augus vislabāk izmantot rudens kompozīcijās podos? Kā augus pareizi izkārtot, un vai kādus pēc tam var izstādīt dārzā? Jautā Nora Siguldā.

Laiks rudenīgs, bet siltums pieturas. Tomēr dažas vasaras puķes jau cietušas no pirmajām salnām – zaudējušas savu pievilcību. Kaut dārzā, iespējams, uzturamies retāk, to vērojam caur logu, mērojot savu ikdienas ceļu no mājas durvīm līdz vārtiņiem, auto. Lieveņus un terases rotājam ar sezonāliem stādījumiem podos. Laiks rudens kompozīcijām!

Kādus augus izvēlēties

Rudens kompozīciju var veidot no viengadīgajiem un daudzgadīgajiem augiem. To var papildināt ar kokaugu zariem, kuriem ir interesanta forma vai krāsaina miza. Dekorēšanai noderēs arī, piemēram, mazie ķirbīši, čiekuri un citi materiāli. Ja kompozīcijai izvēlētie augi ir daudzgadīgi, vēlāk tos varēs iestādīt dārzā.

Savu formu un faktūru vismaz līdz jaunajam gadam nezaudēs virši, dekoratīvie kāposti. Interesanti izskatīsies arī dažādās graudzāles. Tās salnu iespaidā mainīs krāsu, bet faktūru saglabās.

Labi izskatīsies arī heihēras, lavandas, no viengadīgajām puķēm – krustaines, salmenes, kalocefāles ir labi struktūraugi.

Jaudīgākam iznākumam ieteicams izmantot augus ar atšķirīgas krāsas lapām un struktūru.

Labs akcents – zari

No zariem var izmantot dažādus grimoņus, piemēram, ar sarkanu, zaļgandzeltenu vai brūnganu mizas krāsu. Parastās lazdas šķirnei ‘Contorta’ ir dekoratīvi kruzuļotas formas zari.

Ja vēlāk rudenī kāds no augiem kompozīcijā zaudēs savu pievilcību, to var aizstāt, piemēram, ar kādu skujeņa zaru.

Kompozīciju var papildināt ar kādu spuldzīšu virteni.

Patlaban daudzviet ar dažādām krāsām kārdina rudens puķe mārtiņroze. Arī tās var izmantot kompozīcijās, taču jārēķinās, ka tās drīz vien cietīs no salnām.

