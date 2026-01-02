TESTS. Iedomājies, ka bibliotēkā nejauši atrodi vecu dienasgrāmatu. Tas, ko dari tālāk, var daudz par tevi atklāt 0
Iedomājies, ka mierīgi sēdi bibliotēkā, pāršķirstot grāmatu. Un tad… no grāmatas izslīd dienasgrāmata, veca un nodeldēta, rakstīta ar roku. Ieraksti ir dziļi, jēgpilni, bet nepabeigti. Tu ātri pārskrien ar acīm dažām rindkopām. Tur ir vārdi, vietas, noslēpumi. Viena lappuse beidzas pusvārdā — it kā rakstītāju kāds būtu pēkšņi pārtraucis.
Nav ne paraksta, ne adreses. Tikai viena piezīme, ar pildspalvu sasteigti uzrakstīta lapas apakšā: “Ja kāds to atrod… vai viņš rūpēsies pietiekami, lai pabeigtu šo stāstu?”
Tagad viss ir tavās rokās. Ko tu darīsi ar dienasgrāmatu?
1. Tu uzreiz sāc pētīt vārdus un detaļas.
2. Tu turpini lasīt, domājot, ka tur atradīsies kaut kas tieši tev domāts.
3. Tu nodod dienasgrāmatu bibliotekārei.
4. Tu ieraksti savu stāstu un paslēp to citur.
5. Tu atstāj to tieši turpat, kur atradi, neaiztiktu.
Ko par tevi atklāj tava izvēle?