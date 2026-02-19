Rajevs: Katrai monētai ir divas puses. Protams, labi, ka mūs atpazīst, respektē un pasaka kaut ko labu, bet ir divi lieli mīnusi 0

21:29, 19. februāris 2026
Miera sarunu laikā Eiropa ir liels spēlētājs un ne mazums reižu tiek pieminēta arī pati Baltija, jo esam Ukrainai tik tuvu.

“Katrai monētai ir divas puses. Protams, labi, ka mūs atpazīst, respektē un pasaka kaut ko labu, bet ir divi lieli mīnusi visā šajā lietā. Pirmkārt, mēs tiekam saukti par bufera zonu, kas nav nekas patīkams,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.

Kāds ir otrs lielais mīnuss, ko nosauc Rajevs, skaties plašāk video.

