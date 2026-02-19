Kā pagarināt dzīves ilgumu par gandrīz deviņiem gadiem: speciālisti atklājuši vienkāršu ilgmūžības formulu 0
Kā izrādās, ilgmūžība nav tikai gēnu vai radikālu dzīvesveida pārmaiņu jautājums. Jauns pētījums liecina, ka nelielas, bet regulāras izmaiņas vairākās dzīves jomās vienlaikus var būt izšķirošas, lai dzīvotu ilgāk un saglabātu labu pašsajūtu arī vecumdienās. Par to raksta “Daily Express”.
Sidnejas Universitātes pētnieki astoņu gadu laikā analizēja vairāk nekā 50 000 cilvēku veselības un dzīvesveida datus. Viņi norāda, ka vislielāko ieguvumu dod nevis viena perfekta paraduma ievērošana, bet gan miega, fizisko aktivitāšu un uztura kopums.
Cilvēki, kuriem visās trīs jomās bija labākie rādītāji, vidēji dzīvoja par 9 gadiem ilgāk nekā tie, kuru dzīvesveids bija visnelabvēlīgākais.
Nelielas izmaiņas var sniegt lielu rezultātu
Pētījums atklāj, ka pat cilvēkiem ar ļoti nelabvēlīgu dzīvesveidu nav nepieciešamas krasas pārmaiņas, lai iegūtu jūtamu labumu. Zinātnieki aprēķināja, ka tā dēvētā minimālā kombinētā deva – tikai piecas papildu minūtes miega, divas minūtes fizisku aktivitāšu un puse porcijas dārzeņu dienā – var pievienot apmēram vienu papildu dzīves gadu.
Tas nozīmē, ka, ja cilvēks vēlas vidēji deviņus papildu gadus, nepieciešams būtiski un sistemātiski uzlabot visas trīs jomas vienlaikus, proti, katru dienu iegūt apmēram četrdesmit piecas minūtes papildu miega, astoņas minūtes regulāru fizisku aktivitāšu un papildus četras līdz piecas porcijas dārzeņu vai citas veselīgas pārtikas, jo tieši šāds kopums nodrošina ilgtermiņa efektu un palīdz ne tikai pagarināt dzīvi, bet arī uzlabot tās kvalitāti
Šis efekts bija ievērojami spēcīgāks nekā tad, ja cilvēks koncentrējās tikai uz vienu jomu. Piemēram, lai iegūtu vienu papildu dzīves gadu tikai uz miega rēķina, būtu nepieciešams katru dienu gulēt aptuveni par 25 minūtēm ilgāk. Taču, ja vienlaikus tiek uzlabots arī uzturs un pievienota neliela fiziskā slodze, pietiek ar daudz mazākām izmaiņām.
Kāpēc šāda kombinācija darbojas daudz labāk
Sidnejas Universitātes pētnieks doktors Nikolass Komels skaidro, ka miegs, kustības un uzturs tradicionāli tiek pētīti atsevišķi, taču ikdienas dzīvē tie ir cieši saistīti. Kvalitatīvāks miegs palīdz labāk regulēt hormonus un apetīti, fiziskās aktivitātes uzlabo vielmaiņu un sirds veselību, savukārt sabalansēts uzturs nodrošina organismu ar nepieciešamajām uzturvielām, kas ietekmē gan enerģijas līmeni, gan imunitāti.
Kad šie faktori darbojas kopā, to ietekme summējas un ilgtermiņā ievērojami samazina risku saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, 2. tipa diabētu, onkoloģiskām slimībām un demenci.
Ilgmūžības noslēpums nav sarežģītās shēmās vai stingrās diētās. Bieži vien pietiek ar ikdienišķām izvēlēm, piemēram, izvēlēties kāpnes lifta vietā, vakariņās pievienot dārzeņus, doties gulēt nedaudz agrāk vai vienkārši vairāk piedomāt pie režīma.
Svarīgākais ir regularitāte un līdzsvars. Pat ļoti nelielas izmaiņas visās trīs jomās vienlaikus laika gaitā rada spēcīgu efektu, kas ne tikai pagarina dzīvi, bet arī uzlabo tās kvalitāti.