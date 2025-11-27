Lietuvā ballīte beidzas ar diviem sitieniem pa galvu: jauniešu pasākums pārtop traģēdijā 0
Kauņas apgabaltiesa šonedēļ izskatīja smagu slepkavības lietu, kurā tiek apsūdzēts 27 gadus vecs vīrietis. Jauniešu grupiņa bija savākusies, lai labi pavadītu laiku un grillētu gaļu, taču viss nenotika kā plānots un tagad vienam no draugu kompānijas nākas staties tiesas priekšā.
Konflikts un letālais uzbrukums
Saskaņā ar tiesu medicīnas ekspertīzes datiem starp apsūdzēto vīrieti un 33 gadus veco viesi izcēlās konflikts, kas sākotnēji bija tikai nevainīga vārdu apmaiņa, taču ātri vien pārauga fiziskā vardarbībā.
Pēc uzbrukuma cietušā stāvoklis strauji pasliktinājās, un viņš tika steidzami nogādāts slimnīcā. Mediķiem viņu glābt neizdevās – vīrietis tajā pašā dienā mira no gūtajiem ievainojumiem.
Pēc medicīniskā ziņojuma saņemšanas, kurā tika secināts, ka nāve iestājusies vardarbīgā ceļā amatpersonas sāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu notikušā incidenta apstākļus.
Trīs dienas vēlāk policija aizturēja 27 gadus veco vīrieti, kurš savu vainu atzina gan pirmstiesas izmeklēšanā, gan tiesā. Lai arī viņš iepriekš nav bijis sodīts, par slepkavību vīrietim draud cietumsods no 7 līdz 15 gadiem.
Sākotnēji vīrietis tika apcietināts, taču oktobra beigās tiesa piemēroja maigākus drošības līdzekļus – 10 000 eiro drošības naudu un intensīvu uzraudzību, uzliekot pienākumu nēsāt elektronisko potītes aproci.