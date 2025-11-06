Mednis par plānoto prēmiju atcelšanu valsts pārvaldē: Lūk, ir risinājums, ko mēs varam darīt ar tām prēmijām 0
Valsts kontrole ir nosūtījusi Saeimai vēstuli ar aicinājumu pārskatīt 2026. gada valsts budžeta likumprojektā paredzētos ierobežojumus publiskās pārvaldes atlīdzībai, kas paredz prēmiju atcelšanu par darba snieguma novērtējumu. TV24 raidījumā “Preses klubs” sociālo mediju speciālists, aģentūras “New black” vadītājs nāca klajā ar ierosinājumu, kas, pēc viņa domām, varētu būt viens no praktiskākajiem risinājumiem valsts pārvaldes motivācijas sistēmas uzlabošanai.
Runājot par iespējām, kā saglabāt prēmijas, vienlaikus ļaujot valsts pārvaldes darbiniekiem arī pašiem tās nopelnīt, viņš atzina, ka šādas pieejas jau daļēji pastāv un varētu tik attīstītas vēl vairāk.
“Man šķiet, ka tāds nepopulārs viedoklis, ko es varētu pateikt, būtu tāds, ka mums jau ir daži tādi paraugi, ka es aizeju uz, piemēram, poliklīniku, un es varu dabūt pierakstu pie speciālista pēc divām nedēļām par valsts naudu, bet es varu maksāt pats un dabūt pierakstu rīt,” skaidroja Mednis.
Viņš uzsvēra, ka līdzīgu modeli varētu izmantot arī citos valsts pakalpojumos, lai stimulētu darba efektivitāti un radītu iespēju prēmēt tos darbiniekus, kuri ir gatavi strādāt vairāk.
“Runājot kaut vai par prēmijām, manuprāt, varbūt kā to var izmantot, ja gribat pŗēmijas jūs tās dabūsiet, ieviešot maksu par valsts pakalpojumiem tiem, kas šos pakalpojumus grib saņemt ārpus darba laika, ātrāk, respektīvi, nevis divas nedēļas gaidīt, bet nākamajā dienā. Bet par to tas cilvēks arī strādā virsstundas, bet viņš zina, ka no tiem 65 eiro, kurus tu samaksā par pakalpojumu, pusi viņš saņems sev prēmijā. Un, lūk, mums ir risinājums,” norādīja Mednis.
Viņš šo ideju salīdzināja ar privāto sektoru, kur darbinieki nereti nopelna atbilstoši savam ieguldījumam, īpaši pārdošanas jomā. Arī valsts sektorā šāda motivācijas sistēma, viņaprāt, būtu taisnīgāka un caurspīdīgāka par esošo: “Tā tas notiek arī privātajā biznesā, sevišķi, ja tu strādā pārdošanā. Šajā gadījumā šie darbinieki paši nopelna, nevis viņu atalgojums nemainās no tā, vai viņi strādā vairāk vai mazāk.”