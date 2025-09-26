Uzņēmējs: Politiķu vienīgā interese ir viņi paši, viņiem vajag, lai pārvēl uz nākamo termiņu 0

17:34, 26. septembris 2025
Armands Broks, finanšu tehnoloģiju uzņēmējs TV24 raidījumā “Kārtības rullis” kritizē politiku un politiķus, uzsverot, ka valsts intereses bieži tiek pakārtotas personīgajām ambīcijām, un aicina vairāk uzņēmējus iesaistīties politikā.

Armands Puče iesāk diskusiju: “Tad jau tā ir vilšanās darba devējos. Es atceros pavasari, viņi ir pie tā galda. Mēs sagaidām rudeni, nekas nenotiek. Varbūt tad skaidrs – mēs ikdienā lamājam politiķus un ierēdņus, tad arī Aigaram Rastovskim jāpasaka: “man nesanāca, es gribētu, lai manā vietā ir stiprāks”.”

Broks atbild ar uzslavu Andrim Bitem, kurš, pēc Broka teiktā, nekad neaizņemtos divus miljardus eiro gadā, ja viņš būtu premjers. “Galvenā ilūzija, kas ir cilvēkiem, – viņi domā, ka politiķi iet un darbojas valsts labā. Tā nav. Viņu vienīgā interese ir viņi paši, lai viņu pārvēl uz nākamo termiņu,” uzskata uzņēmējs.

Tagad, kad uzdots ietaupīt naudu, kad tas jāsāk darīt un vēl kāds jāatlaiž, viss būs slikti – mani nepārvēlēs, politiķu domu gājienu atstāsta Broks. “Politiķiem nav valsts interešu, tas ir mīts, ko vajag saprast,” pauž Broks. Viņaprāt, ir jāiedrošina uzņēmējus iet politikā un kļūt par premjeriem, tad lietas būs labākas.

