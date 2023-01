Foto: Shutterstock

Iespējams, ka dzīve tev šodien var sagādāt kaut kādu vilšanos! Horoskopi 8.janvārim Ieteikt







Auns

Tev jāpadomā par rītdienu un taviem plāniem, kā arī rīcībai ir jābūt tādiem, kas būs saistīti ar citu dienu. Šī diena ir laba plānošanai. Bet, ja neko nesaplānosi, arī citu dienu neko neizdarīsi.

Vērsis

Šodien tev pavisam skaidri jāzina, ko tu ignorē un kam dod priekšroku. Ja nespēsi šo izlemt, visu dienu iztērēsi “pa tukšo”.

Dvīņi

Instinktiem, protams, vajag uzticēties, tomēr ir jābūt kaut kādām robežām. Prātu pieslēgt arī reizēm nenāk par ļaunu – īpaši šodien.

Vēzis

Ja tev paveiksies uzzināt kaut ko, kas vēl nav zināms apkārtējiem, tas vēl nenozīmē, ka tavs uzdevums ir par to informēt visus citus. Nogaidi! Ja tev būs liela mute, tas tev slavu nedarīs.

Lauva

Šīs dienas notikumi būs tādi, kas prasīs no tevis pārliecību gan par savu izvēli, gan par savu rīcību. Ja tu pats par sevi šaubīsies, to darīs arī citi. Tamdēļ esi pārliecināts par sevi.

Jaunava

Ne visiem patiks tava rīcība. Ja tu domā turpināt tāpat kā līdz šim, tev var nākties samierināties ar citu negatīvajiem komentāriem.

Svari

Iespējams, ka dzīve tev šodien var sagādāt kaut kādu vilšanos. Taču tā nebūs liela un nekādu lielu skādi tavai dzīvei nenodarīs. Uz kādu mirklīti būs tikai nepatīkami.

Skorpions

Visas ausis un acis ap tevi šodien būs “uzmanības centrā” un gaidīs, ka tikai tu kaut ko nepareizi izdarīsi. Bet tu par to nesatraucies! Jo mazāk par to domāsi un baiļosies, jo labāk. Lai jau viņi meklē svešas kļūdas, kas tev gar to daļas?

Strēlnieks

Šī diena būs tāda kā šīs dienas atmosfēra – ja tev izdosies to radīt tādu, kāda tev patīk – arī visa diena tev patiks.

Mežāzis

Pirmais iespaids var izrādīties gaužām nepareizs. Pārliecinies, ka tad, kad tu kādam atbildēsi par kaut ko, ka fakti, kurus tu zini, patiešām ir pareizi.

Ūdensvīrs

Iespējams, ka tu esi sapinies savās domās un tev ir vajadzīgs mirklītis, lai apdomātu savas domas un saliktu tās “pa plauktiņiem”. Pats galvenais – nesteidzini sevi.

Zivis

Tev šodien būs ļoti grūti noticēt tam, ko tev saka. Izmanto izdevību un pārliecinies par savām šaubām – vienkārši jautā.