“Ieteica izsaukt policiju, ja sitīs atkal.” Sieviete aizbēg no vardarbīgām attiecībām, bet palīdzību saņemt izrādās grūtāk, nekā gaidīts 5
Latvijā regulāri izskan informācija par nelabvēlīgām ģimenēm, kurās novērojama pārmērīga alkohola lietošana un vardarbība. Diemžēl šādās situācijās nereti cieš arī bērni.
Līva sociālo mediju platformā “Threads” dalījusies stāstā, kas vēlreiz atgādina, cik bezspēcīgi dažkārt var justies vardarbības upuri.
Viņa raksta: “Šodien aizgāju mājas vardarbības upurim līdzi uz policiju morālajam atbalstam. Uzzināju, ka, ja esi reiz saņēmusies fiksēt miesas bojājumus, paņemt bērnudārznieku un aizbēgt no savas mājas, kur tevi sit, pazemo, uzlauž bankas kontus un dara citas lietas, policijas ieteikums ir iet mājās un izsaukt policiju, ja sitīs atkal.
Arī komentāru sadaļā cilvēki dalījušies ar savu pieredzi, kas ne vienmēr rada pārliecību par sistēmas spēju palīdzēt.
Kāda sieviete raksta: “Uz policijas palīdzību nav ko cerēt. Viņi strādā pēc principa – kad nositīs, tad zvaniet.”
Un nē – nav nemaz tik viegli piecelties un vienkārši aiziet no šādām attiecībām. Kas to nav piedzīvojis, tas nekad nesapratīs.”
Labi, ka man bija juriste no centra “Marta”, kas pateica, lai sēžu iecirknī tik ilgi, kamēr mans iesniegums būs pieņemts. Tā arī darīju, bet pazemojums bija neaprakstāms. To piedzīvoja arī mana meita, kurai tikko bija palikuši 18 gadi un kura arī rakstīja iesniegumu par tēva vardarbību.”
Armands savukārt uzskata, ka problēma ir plašāka: “Ikviens Latvijā ir neaizsargāts. Policija neko nedarīs, prokuratūra ignorēs un spēlēs futbolu, jo nevienam nav vēlēšanās bojāt statistiku. Ja jūs nepalīdzēsiet tai sievietei, visticamāk, kādu dienu viņu vienkārši nositīs. Tāda ir realitāte.”
Ieraksts sociālajos tīklos piesaistīja lielu uzmanību, un komentāru sniedza arī Valsts policija.
Policijas pārstāvji norādīja: “Šajā gadījumā minētajai personai tika izskaidrotas visas iespējas – gan par iespēju vērsties tiesā, lai pieņemtu lēmumu par pagaidu aizsardzību, gan par iespēju kopā ar likumsargiem doties uz dzīvesvietu pēc personīgajām mantām.
Arī ieraksta autore vēlāk norādīja, ka šobrīd situācija ir atrisināta un sieviete ir informēta par savām tiesībām.
Atgādinām, ka nevienam nav jādzīvo vardarbīgos apstākļos, un par šādām situācijām ir svarīgi nekavējoties ziņot atbildīgajām iestādēm.