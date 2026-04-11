Pievieno LA.LV
LA.LV
15:43, 11. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Latvijā regulāri izskan informācija par nelabvēlīgām ģimenēm, kurās novērojama pārmērīga alkohola lietošana un vardarbība. Diemžēl šādās situācijās nereti cieš arī bērni.

Cilvēkstāsts
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Līva sociālo mediju platformā “Threads” dalījusies stāstā, kas vēlreiz atgādina, cik bezspēcīgi dažkārt var justies vardarbības upuri.

Viņa raksta: “Šodien aizgāju mājas vardarbības upurim līdzi uz policiju morālajam atbalstam. Uzzināju, ka, ja esi reiz saņēmusies fiksēt miesas bojājumus, paņemt bērnudārznieku un aizbēgt no savas mājas, kur tevi sit, pazemo, uzlauž bankas kontus un dara citas lietas, policijas ieteikums ir iet mājās un izsaukt policiju, ja sitīs atkal.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Mājas
Manā naivajā burbulī nebija ienācis prātā, ka sieviete ar mazu bērnu pie rokas Latvijā var būt tik neaizsargāta.”

Arī komentāru sadaļā cilvēki dalījušies ar savu pieredzi, kas ne vienmēr rada pārliecību par sistēmas spēju palīdzēt.

Kāda sieviete raksta: “Uz policijas palīdzību nav ko cerēt. Viņi strādā pēc principa – kad nositīs, tad zvaniet.”

Arī Gita dalās savā pieredzē: “Paldies juristei un visiem iesaistītajiem – tiku pie tuvošanās aizlieguma. Bet visiem policijas darbiniekiem novēlu nekad nenonākt vardarbīgās attiecībās un iemācīties pienācīgi izturēties un atbalstīt vardarbības upurus.

Un nē – nav nemaz tik viegli piecelties un vienkārši aiziet no šādām attiecībām. Kas to nav piedzīvojis, tas nekad nesapratīs.”

Viņa turpina: “Kad pirmo reizi gāju uz policiju, arī saskāros ar vienkārši pretīgu attieksmi – gan jau pati viņu provocē, viņš tevi izseko, jo uztraucas un rūpējas.

Labi, ka man bija juriste no centra “Marta”, kas pateica, lai sēžu iecirknī tik ilgi, kamēr mans iesniegums būs pieņemts. Tā arī darīju, bet pazemojums bija neaprakstāms. To piedzīvoja arī mana meita, kurai tikko bija palikuši 18 gadi un kura arī rakstīja iesniegumu par tēva vardarbību.”

Armands savukārt uzskata, ka problēma ir plašāka: “Ikviens Latvijā ir neaizsargāts. Policija neko nedarīs, prokuratūra ignorēs un spēlēs futbolu, jo nevienam nav vēlēšanās bojāt statistiku. Ja jūs nepalīdzēsiet tai sievietei, visticamāk, kādu dienu viņu vienkārši nositīs. Tāda ir realitāte.”

Arī Annija piebilst: “Cilvēki nespēj aptvert, cik mēs esam neaizsargāti, kamēr paši nav nonākuši šādā situācijā. No malas daži argumenti var šķist saprotami, bet cilvēkam, kuram tas viss jāizdzīvo, tas ir ļoti mokoši.”

Ieraksts sociālajos tīklos piesaistīja lielu uzmanību, un komentāru sniedza arī Valsts policija.

Policijas pārstāvji norādīja: “Šajā gadījumā minētajai personai tika izskaidrotas visas iespējas – gan par iespēju vērsties tiesā, lai pieņemtu lēmumu par pagaidu aizsardzību, gan par iespēju kopā ar likumsargiem doties uz dzīvesvietu pēc personīgajām mantām.

Sieviete šādai opcijai nepiekrita un norādīja, ka paliks pie draudzenes un sagaidīs, kad vīrietis dosies prom no Latvijas, minot konkrētu datumu. Tāpat Valsts policijā ir reģistrēts personas iesniegums, kas tiks izskatīts.”

Arī ieraksta autore vēlāk norādīja, ka šobrīd situācija ir atrisināta un sieviete ir informēta par savām tiesībām.

Atgādinām, ka nevienam nav jādzīvo vardarbīgos apstākļos, un par šādām situācijām ir svarīgi nekavējoties ziņot atbildīgajām iestādēm.

Autores oriģinālais ieraksts.
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

LA.LV Aptauja

Ko jūs darītu, ja sastaptos ar vardarbību ģimenē?

  • Nekavējoties ziņotu policijai
  • Meklētu palīdzību pie tuviniekiem
  • Vērstos pie jurista vai krīzes centrā
  • Nezinu, kā rīkotos
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.