Vai “Nacionālā apvienība” apzināti izvēlējās Jāni Dombravu iekšlietu ministra amatam? 0

18:09, 29. maijs 2026
Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja, Saeimas deputāte un bijusī ekonomikas ministre Ilze Indriksone TV24 raidījumā “Ziņu TOP” skaidro, ka lēmums virzīt Jāni Dombravu iekšlietu ministra amatam esot bijis apzināts solis, nevis nejauša izvēle.

Viņa norāda, ka iekšlietu ministra amats ir īpaši nozīmīgs un sarežģīts, tāpēc arī jaunajam kandidātam būs jāpaļaujas uz spēcīgu profesionāļu komandu, kas palīdzēs nodrošināt efektīvu nozares darbu.

Indriksone uzsver, ka Dombravam ir pieredze Saeimas līmenī, kur viņš strādājis ar drošības politikas un likumdošanas jautājumiem. Tāpat viņš esot bijis aktīvi iesaistīts aizsardzības nozares un imigrācijas politikas jautājumos.

Viņa piebilst, ka kandidātam ir arī personiska pieredze kā zemessargam, kas, pēc viņas teiktā, sniedz papildu izpratni par civilās aizsardzības jomu.

Politiķe arī norāda, ka skatījums no malas var būt ieguvums, jo tas palīdzot sistēmai kļūt elastīgākai un ātrāk reaģēt uz vajadzībām, salīdzinot ar gadījumiem, kad ministri nāk tikai no nozares iekšienes.

Indriksone uzsver, ka Dombrava esot pierādījis spēju strādāt pie sarežģītu jautājumu risināšanas, īpaši imigrācijas politikas jomā, kur viņa sagatavotie priekšlikumi guvuši plašu politisko atbalstu koalīcijā.

