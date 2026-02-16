Foto. pexels.com/Marcin Dampc

Vai tev kādreiz ir bijusi sajūta, ka kāda krāsa tevi īpaši piesaista, it kā tā rezonētu ar tavu iekšējo enerģiju? Atroloģijā un numeroloģijā krāsas nav tikai estētika, tās atspoguļo cilvēka enerģētiku, kas var pastiprināt tavas dabiskās spējas un veicināt veiksmi.

Kā norāda astrologi, katrs dzimšanas gads ir saistīts ar konkrētu planētu un īpašu spēka krāsu, kas palīdz uzlabot cilvēka iekšējo potenciālu un nes veiksmi. Lai noteiktu savu krāsu, dzimšanas gada ciparus saskaita, līdz iegūst vienu ciparu. Piemēram, dzimušie 1964. gadā: 1+9+6+4=20 tālāk šo skaitli saskaita līdz iegūst viencipara skaitli: 2+0=2.

Lūk, kāda krāsa atbilst jūdzu dzimšanas gadam.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

