Krievu karavīrs.
Krievu karavīrs.
Foto: EPA/SCANPIX

Krievijai problēmas frontē: Ukrainas bruņotie spēki pārņem iniciatīvu Dienvidos 0

LA.LV
17:12, 16. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas karaspēka virzība Ukrainā ir ievērojami palēninājusies. Saskaņā ar OSINT projekta “DeepState” datiem, pēdējās nedēļas laikā Krievijas armijai izdevies ieņemt vien 36 kvadrātkilometrus. Tas ir zemākais rādītājs pēdējo mēnešu laikā un minimālā dinamika kopš pagājušā gada aprīļa sākuma, raksta izdevums “Aģentstvo”.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām?
Kokteilis
Auniem padotos vieglatlētika, Dvīņiem – paukošana: kurā sporta veidā tu kļūtu par olimpisko čempionu?
Lasīt citas ziņas

Pat Amerikas Kara izpētes institūta (ISW) vērtējumi, kas parasti izmanto piesardzīgāku formulējumu, norāda uz lejupslīdi.

Pēc ISW datiem, tajā pašā laika periodā Krievijas spēki ieņēmuši 74 kvadrātkilometrus — gandrīz divreiz mazāk nekā janvāra beigās, kad uzbrukuma temps bija visaugstākais.

CITI ŠOBRĪD LASA
Revolūcija Pierīgas braucējiem? Vienotā biļete drīz darbosies daudz plašākā maršrutā
Horoskopi 17. februārim. Ir svarīgi neaizmirst par ikdienas pienākumiem
“Par šo samaksāju 94 eiro – kur lētāk Latvijā vai Igaunijā?” Latvieši salīdzina savus pārtikas grozus

Uzbrukuma tempa samazināšanās notiek laikā, kad tiek gatavotas jaunas sarunas Ženēvā. Analītiķi norāda, ka lēnāka virzība atņem Maskavai vienu no galvenajiem argumentiem — iespēju demonstrēt militāro progresu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Putins atradis “zelta zivtiņu”, kas viņam varētu palīdzēt finansēt karu Ukrainā
TV24
“Mēs paradīzē, bet viņi nosprāgs.” Slaidiņš atklāj Kremļa ģerboņa nozīmi un to, ko Putins sāk saprast
Krievijai ir ideja! Ukrainā vajagot jaunu valdību, kura gatava parakstīt miera līgumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.