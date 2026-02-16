Krievijai problēmas frontē: Ukrainas bruņotie spēki pārņem iniciatīvu Dienvidos 0
Krievijas karaspēka virzība Ukrainā ir ievērojami palēninājusies. Saskaņā ar OSINT projekta “DeepState” datiem, pēdējās nedēļas laikā Krievijas armijai izdevies ieņemt vien 36 kvadrātkilometrus. Tas ir zemākais rādītājs pēdējo mēnešu laikā un minimālā dinamika kopš pagājušā gada aprīļa sākuma, raksta izdevums “Aģentstvo”.
Pat Amerikas Kara izpētes institūta (ISW) vērtējumi, kas parasti izmanto piesardzīgāku formulējumu, norāda uz lejupslīdi.
Pēc ISW datiem, tajā pašā laika periodā Krievijas spēki ieņēmuši 74 kvadrātkilometrus — gandrīz divreiz mazāk nekā janvāra beigās, kad uzbrukuma temps bija visaugstākais.
Uzbrukuma tempa samazināšanās notiek laikā, kad tiek gatavotas jaunas sarunas Ženēvā. Analītiķi norāda, ka lēnāka virzība atņem Maskavai vienu no galvenajiem argumentiem — iespēju demonstrēt militāro progresu.