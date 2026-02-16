“Krievijai būs nepieciešamas desmitgades, lai atjaunotos pirmskara līmenī,” norāda Kremļa opozicionārs Feigins 2
Vēsturiski Krievija šo karu ir zaudējusi, tāpēc, ka nav uzvarējusi. Tā nepierādīja savu spēku. Maskava ir zaudējusi arī savu tehnoloģisko nākotni – tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, analizējot situāciju Ukrainā un pasaulē, teic Kremļa opozicionārs, tiesību aizstāvis, Youtube kanāla “Feigin Live” izveidotājs Marks Feigins.
Jau četrus gadus Ukrainā nerimst karš. Marks Feigins uzskata, ka karš varēja beigties vēl 2022.gadā, kad Ukraina veiksmīgi uzvarēja divās operācijās un bija guvusi ievērojamu pārsvaru pār Krieviju.
Tomēr tā nenotika. Patlaban veiksmīga iznākuma nodrosināšanā daudzas lietas atkarīgas no pasaules lielvalstu līderu viedokļiem, darbības, lēmumiem, tajā skaitā, protams, arī no Trampa. Feigins uzskata, ka Ukrainai tagad, Trampa valdīšanas laikā, nepieciešams izdzīvot.
Tāpēc Ukraina cenšas nestrīdēties ar Trampu, dara to, ko viņš grib, jo meklē stratēģiju, kā izdzīvot nākotnē, pēckara apstākļos. Kas notiks ar Krieviju, viņš prognozē: “Vēsturiski Krievija šo karu ir zaudējusi, tāpēc, ka nav uzvarējusi. Viņa, pasaules un kodolieroču lielvalsts, nepierādīja savu spēku.
Maskava ir zaudējusi arī savu tehnoloģisko nākotni. Piemēram, lai arī Ķīna ir totalitāra valsts, neviens nevar pateikt, ka tā nav iegājusi jaunā – neirotīklu laikmetā. Vai Maskavai bija šāda iespēja? Manuprāt, nē, bet tā varēja domāt, ka spēs radīt tehnoloģiskās attīstības priekšnoteikumus. Bet tagad, lai atjaunotos pirmskara līmenī, būs nepieciešamas desmitgades.
Un ne tikai armijas atjaunošanai, bet arī lai pārorientētu rūpniecību, ekonomikas tirgu…Tehnoloģiski Krievija ir zaudējusi, jo mēroga ziņā lielu valsti, kurā teritorija nav blīvi apdzīvota, pārvaldīt bez attīstītām tehnoloģijām ir grūti. Krievija savas tehnoloģiskās iespējas ir zaudējusi,” tā Feigins.