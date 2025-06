Rīgas domes ēka. Foto. LETA/Evija Trifanova

Lielās pilsētas un novadi palēnām tiek pie jauniem vai arī vecajiem mēriem – apkopojums







Rīgas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris piektdien, 27.jūnijā, plkst.10 sasaucis domes sēdi, kurā vēlēs galvaspilsētas mēru.

Domes sēdes darba kārtībā iekļauti tikai divi jautājumi – Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana un domes priekšsēdētāja ievēlēšana.

Kā ziņots, jauno Rīgas domes koalīciju veidojošās frakcijas – “Progresīvie”, Nacionālā apvienība (NA), “Jaunā vienotība” (JV) un Apvienotais saraksts (AS) parakstīja sadarbības līgumu un rīcības plānu Rīgai.

Iecerēts, ka jaunajā koalīcijā “Progresīvajiem”, kuriem domē ir 11 mandāti, būs mēra amats, kuram tiek virzīts Viesturs Kleinbergs. Tāpat “Progresīvo” atbildībā būs Finanšu un administrācijas lietu komiteja un Satiksmes un transporta lietu komiteja.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos būs NA pārstāvis, visticamāk, pašreizējais Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks. NA atbildībā būs Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja, Mājokļu un vides komiteja, kā arī Pilsētas īpašuma komiteja. NA domē ir ieguvusi desmit vietas.

Lai arī JV ir tikai par vienu deputātu mazāk – deviņi domnieki, tai amatu sadalē plānots par vienu komiteju mazāk nekā NA. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un ģimeņu politikas jautājumos būs JV pārstāvis, visticamāk, pašreizējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis. JV pārziņā būs Izglītības, kultūras un sporta komiteja un Sociālo jautājumu komiteja.

Savukārt tikai četras vietas domē ieguvušajam AS plānots gan vicemēra krēsls, gan vienas komitejas vadība. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos būs AS pārstāvis, visticamāk, Māris Sprindžuks, kā arī AS atbildība būs pār Pilsētas attīstības komiteju.

Kopumā “Progresīvo”, NA, JV un AS koalīcijai būtu 34 balsis no 60.

Opozīcijā paliks Aināra Šlesera vadītā “Latvija pirmajā vietā” kura vēlēšanās ieguva 18,17% vēlētāju atbalstu un 13 deputāta amatus, “”Suverēnā vara”, apvienība “Jaunlatvieši” par kuru balsoja 12,13% vēlētāju un kas ieguva astoņus deputāta mandātus un politiskā partija “Stabilitātei”, par kuru nobalsoja 6,94% vēlētāju, un kura ieguva piecas deputāta amata vietas.

