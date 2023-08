Foto: Unsplash

Ilūzijas par attālināto darbu izgaist – daudzi lieli uzņēmumi pieprasa darbiniekiem atgriezties birojos Ieteikt







Notiek pakāpeniska darbinieku atgriešanās birojos. Pēdējos mēnešos pat daudzi tehnoloģiju milži — Apple, Google, Meta un citi — ir pieprasījuši darbiniekiem ierasties birojā vismaz trīs dienas nedēļā. Tiem, kas strādā no mājām, tas izskatās pēc korporatīvo ļaužu atriebības. Vai tad pētījumi Covid-19 pandēmijas laikā neparādīja, ka attālinātais darbs bieži vien bija produktīvāks par darbu birojā? Vaicā “The Economist”.

Diemžēl jaunie pētījumi lielākoties ir pretrunā ar to, parādot, ka biroji, neskatoties uz visiem to trūkumiem, joprojām ir būtiski. Interesants bija 2020. gadā publicētais Natālijas Emanuelas un Emmas Haringtones, abas toreizējās Hārvardas universitātes doktorantūras studentes, pētījums. Viņas konstatēja, ka tiešsaistes mazumtirdzniecības darbiniekiem, kas bija pārcēlušies no birojiem uz mājām, stundā apstrādājamo zvanu skaits ir palielinājies par 8%. Savukārt maijā tika publicēti jaunākie dati, saskaņā ar kuriem sākotnējais efektivitātes pieaugums bija kļuvis par 4% kritumu.

Pie līdzīgiem secinājumiem nonākts arī citos pētījumos. Deivids Atkins un Antuanete Šoāra, abi no Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta, un Smits Šinde no Kalifornijas Universitātes Losandželosā nejauši iecēla datu ievades darbiniekus Indijā, lai viņi strādātu no mājām vai biroja. Mājās strādājošie bija par 18% mazāk produktīvi nekā viņu kolēģi birojā. Cits pētījums atklāja, ka pat šaha profesionāļi tiešsaistes spēlēs spēlē mazāk labi nekā tie, kas spēlē aci pret aci.

Pētījumu rezultāti, iespējams, nepārsteigs ikvienu, kurš pēdējo gadu daļu ir pavadījis, strādājot pie ēdamistabas galda. Cilvēkiem ir grūtāk sadarboties no mājām. Pētījuma dalībnieki runā par to, ka viņiem trūkst “kaimiņu, pie kuriem vērsties pēc palīdzības”.