Imunologs: dzert askorbīnskābi un B vitamīnus, tās vēl nav rūpes par veselību!

Klīniskais imunologs Dr. Lauris Līcītis savā ārsta praksē lieto pārsvarā dabīgus preparātus, un jaunākajā intervijā TV raidījumam “Izstāsti Latvijai” viennozīmīgi paziņo, ka, lietojot sintētiku, nekad nav sasniedzams tāds rezultāts kā ar dabīgām vielām. Kā piemēru viņš min askorbīnskābi, kas tautā kļūdaini tiek saukta par C vitamīnu. Patiesībā C vitamīns ir vairāku savienojumu komplekss uz askorbīnskābes bāzes, kas raksturojams ar pavisam citiem bioloģiskās pieejamības parametriem. Tieši bioloģiskā pieejamība ir svarīga, lai organisms spētu uzsūkt un lietderīgi izmantot lietojamos vitamīnus.

Imunologs uzsver: askorbīnskābes un sintētisko B vitamīnu kompleksu dzeršana, tās vēl nav nekādas rūpes par veselību!

Dr. Līcītis intervijā atzinīgi izsakās par Latvijā ražoto, dabīgo vitamīnu kompleksu Epsorin, ko savā praksē lieto jau 1,5 gadus. Šajā laikā jau uzkrāta liela, viennozīmīgi pozitīva pieredze ar šo produktu. Ir novērota lieliska efektivitāte dažādos gadījumos, kā D vitamīna deficīta novēršana, kad citiem līdzekļiem tas nav izdevies. Vērojama arī dzelzs līmeņa pozitīvas izmaiņas, gan daudzu citu bioķīmisko parametru uzlabošanās.

Īpaši interesantas imunologam šķiet Epsorīna unikālās, imūnsistēmu harmonizējošās īpašības, kas pretstatā imunitātes stimulatoriem, to ļauj lietot arī cilvēkiem ar autoimūnām saslimšanām. Šādos gadījumos, lai nepieļautu pārdozēšanu, dienas deva jāsaskaņo ar speciālistu!

Pats Dr. Līcītis Epsorīnu izmēģinājis arī savai veselībai, kad pēc Covid-19 pārslimošanas jutis izteiktu nespēku. Un tiešām, arī pats novērojis ātru spēku un veselības atgriešanos.

Epsorīna efektivitāti viņš skaidro ar lielo bioloģiski aktīvo vielu daudzveidību, kas atrodas Epsorīna sastāvā, kā arī ar tā labo bioloģisko pieejamību un labo uzsūkšanos organismā. Šīs īpašības Epsorīnam piemīt tā šķidrās formas dēļ, kas ļauj tam iesūkties jau caur mutes gļotādu, tādējādi apejot tā saskaršanos kuņģa skābi.

Labi rezultāti ir novēroti arī produkta ietekmē uz depresīviem stāvokļiem, nogurumu un nespēku.

Dr. Līcīša klīnikā turpinās Epsorīna tālākie pētījumi. To kombinējot ar citiem dabīgiem preparātiem, esot panākams ļoti patīkams kumulatīvais efekts, tādējādi ir novērojams, kā Epsorīns spēj uzlabot arī citu, iepriekš mazāk efektīvu vielu pozitīvo iedarbību.

Intervijā īpaši tiek uzsvērts, ka Epsorīns, tāpat kā citi dabīgie preparāti, ir jālieto kursa veidā, jo to iedarbība ir pakāpeniska, bet daudz efektīvāka nekā sintētiskajiem vitamīniem.

Rūpes par veselību ir nepārtraukts process visa mūža garumā. Līdz ar to arī Epsorīns būtu jālieto praktiski katram. Tas nav jālieto nepārtraukti, bet gan regulāri. Līdz 30 gadu vecumam Jums profilaktiskai lietošanai pietiks ar diviem 30 dienu Epsorīna kursiem gadā. Savukārt no 50 gadu vecuma jau būtu ieteicams izlietot pa pudelītei reizi 3 mēnešos.

Izteiktāku veselības problēmu gadījumā ieteicams sākt ar intensīvo kursu, kas paredz 3 pudelītes Epsorīna izlietot 4,5 mēnešos (pa 15 dienām ar 10 dienu pārtraukumiem). Pēc intensīvā kursa beigām obligāts 2 mēnešu pārtraukums. Tad turpinām lietot 30 dienu kursu veidā reizi 3–6 mēnešos.

Pateicoties Epsorīna bagātajam sastāvam, tas pozitīvi iedarbojas praktiski uz visām organisma sistēmām. Tas spēj ne tikai normalizēt imunitāti un enerģijas vielmaiņu, bet arī uzlabot locītavu, kaulu, matu, ādas un gļotādu veselību. Tam ir pozitīva ietekme uz šūnu atjaunošanās procesiem, kā arī hormonālās sistēmas regulāciju. Tas uzlabo arī asins sastāvu un veicina normālu sirdsdarbību.

