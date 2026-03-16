"Putins spēlēja šo spēli, izliekoties, ka vēlas sarunas." Ukrainai izdevies novērst plašu Krievijas uzbrukumu
Ukrainas Aizsardzības spēki novērsuši plaša mēroga Krievijas uzbrukumu, ko tā bija plānojusi turpināt šopavasar, intervijā telekanālam CNN sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“Krievija bija sagatavojusi vērienīgu uzbrukuma operāciju, ko tā vēlējās uzsākt pagājušā gada beigās un turpināt šopavasar. Atbildot uz to, mēs paši veicām pretuzbrukumus, lai nepieļautu vērienīgu Krievijas uzbrukumu,” klāstīja Zelenskis.
Tas viss lielā mērā bija iespējams, pateicoties Ukrainas dronu tehnoloģijām. Krievija katru mēnesi tagad zaudē 30-35 tūkstošus karavīru FPV un cita veida dronu dēļ, norādīja prezidents.
Zelenskis arī sacīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins nekad nav vēlējies pārtraukt karu pret Ukrainu.
“Viņš baidījās no [ASV] prezidenta [Donalda] Trampa un ASV spiediena. Tāpēc viņš spēlēja šo spēli, izliekoties, ka vēlas sarunas,” skaidroja Ukrainas prezidents.
“Es joprojām uzskatu, ka Amerikai ir jāpalielina spiediens uz Putinu. Pretējā gadījumā viņš nevedīs sarunas godprātīgi. Viņš vēlas tikai izvirzīt ultimātus Ukrainai, piemēram, pieprasīt, lai mēs izvedam karaspēku no savas teritorijas. Taču tas neapmierinās viņa apetīti,” norādīja Zelenskis.
Irānas kara dēļ Krievija iegūst vairāk naudas, pauda prezidents.
“Mūsu izlūkdienesti ziņo, ka visu ASV un Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju, kā arī mūsu tālo triecienu dēļ, kas tikai veikti Krievijas enerģētikas infrastruktūrai, 2026. gadā vien Krievija saskārās vairāk nekā 100 miljardu dolāru deficītu,” sacīja Zelenskis.
“Tagad mēs redzam, ka divās nedēļās Tuvo Austrumu kara laikā viņi ir nopelnījuši aptuveni desmit miljardus. Tas ir patiešām bīstami. Tas dod Putinam lielāku pārliecību, ka viņš var turpināt karu,” brīdināja Ukrainas prezidents.