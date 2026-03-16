Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Putins spēlēja šo spēli, izliekoties, ka vēlas sarunas." Ukrainai izdevies novērst plašu Krievijas uzbrukumu

8:10, 16. marts 2026
Ukrainas Aizsardzības spēki novērsuši plaša mēroga Krievijas uzbrukumu, ko tā bija plānojusi turpināt šopavasar, intervijā telekanālam CNN sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

2,01 promile… Izrādās, ka Normunds Rutulis, visticamāk, aizturēts izraisītas avārijas dēļ
“Lielākais murgs…” Laika vērotājs brīdina, ka tuvojas būtiskas laikapstākļu izmaiņas
Kokteilis
“Ir pienācis laiks sākt iepazīstināt sabiedrību ar īsto Kristīnu,” miljonārs Fiļs uzsāk publisku “veļas mazgāšanu”
Lasīt citas ziņas

“Krievija bija sagatavojusi vērienīgu uzbrukuma operāciju, ko tā vēlējās uzsākt pagājušā gada beigās un turpināt šopavasar. Atbildot uz to, mēs paši veicām pretuzbrukumus, lai nepieļautu vērienīgu Krievijas uzbrukumu,” klāstīja Zelenskis.

Tas viss lielā mērā bija iespējams, pateicoties Ukrainas dronu tehnoloģijām. Krievija katru mēnesi tagad zaudē 30-35 tūkstošus karavīru FPV un cita veida dronu dēļ, norādīja prezidents.

CITI ŠOBRĪD LASA
“NATO gaidāma ļoti slikta nākotne, ja…” Tramps izsaka brīdinājumu sabiedrotajiem un pieprasa konkrētu palīdzību
Dodoties laukā no mājas, neaizmirsti paņemt līdzi lietussargu! Laika prognoze pirmdienai
RAKSTA REDAKTORS
“Bākā bija vieta 25 litriem, bet uzpildījām 35…” Kliente izsaka aizdomas par degvielas uzpildes stacijas viltībām

Zelenskis arī sacīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins nekad nav vēlējies pārtraukt karu pret Ukrainu.

“Viņš baidījās no [ASV] prezidenta [Donalda] Trampa un ASV spiediena. Tāpēc viņš spēlēja šo spēli, izliekoties, ka vēlas sarunas,” skaidroja Ukrainas prezidents.

“Es joprojām uzskatu, ka Amerikai ir jāpalielina spiediens uz Putinu. Pretējā gadījumā viņš nevedīs sarunas godprātīgi. Viņš vēlas tikai izvirzīt ultimātus Ukrainai, piemēram, pieprasīt, lai mēs izvedam karaspēku no savas teritorijas. Taču tas neapmierinās viņa apetīti,” norādīja Zelenskis.

Irānas kara dēļ Krievija iegūst vairāk naudas, pauda prezidents.

“Mūsu izlūkdienesti ziņo, ka visu ASV un Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju, kā arī mūsu tālo triecienu dēļ, kas tikai veikti Krievijas enerģētikas infrastruktūrai, 2026. gadā vien Krievija saskārās vairāk nekā 100 miljardu dolāru deficītu,” sacīja Zelenskis.

“Tagad mēs redzam, ka divās nedēļās Tuvo Austrumu kara laikā viņi ir nopelnījuši aptuveni desmit miljardus. Tas ir patiešām bīstami. Tas dod Putinam lielāku pārliecību, ka viņš var turpināt karu,” brīdināja Ukrainas prezidents.

VIDEO. Ukrainas speciālie spēki izlikās par Krievijas vienību un ievilināja okupantus slazdā
Jauns pavērsiens? Liks spēkus kopā? Izraēlas premjerministrs lūdz sarunu ar Zelenski
Pēdējais cilvēks… Tramps paziņojis, ka Zelenskis pats traucē noslēgt miera vienošanos ar Putinu
