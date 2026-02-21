Investori bēg no ASV uz Eiropu: atklāti divi galvenie iemesli, kas maina pasaules kapitāla plūsmas 0
Starptautiskie investori strauji pārceļ kapitālu no ASV uz Eiropu, un līdzekļu pieplūdums Eiropas akcijās februārī var sasniegt rekordaugstu līmeni, vēsta ārzemju mediji.
Mainīgās investīciju prioritātes, aizsardzības izdevumu pieaugums Eiropā un ASV ekonomikas palēnināšanās pazīmes veido jaunu tendenci pasaules kapitāla tirgos. Kā ziņo laikraksts “The Financial Times”, starptautiskie investori aktīvi pārskaita līdzekļus no Amerikas tirgus uz Eiropas aktīviem.
Pirmais iemesls: tehnoloģiju akciju pārslodze ASV
Analītiķi kā vienu no galvenajiem faktoriem min Amerikas akciju tirgus struktūru. Pēdējos gados strauji pieaugusi IT uzņēmumu, īpaši to, kas darbojas mākslīgā intelekta jomā. Tā rezultātā daudzi globālie fondi cenšas dažādot riskus un samazināt pakļautību tehnoloģiju sektoram.
Eiropas biržas tiek uztvertas kā “tradicionālākas” – tajās ir lielāka banku, izejviela, rūpniecības un enerģētikas uzņēmumu īpatsvars, kas padara tās pievilcīgas portfeļa pārbalansēšanai.
Otrais iemesls: aizsardzības un rūpniecības izaugsme Eiropā
Papildu stimuls investoriem ir valsts izdevumu pieaugums Eiropas valstīs aizsardzības tehnoloģijām un rūpniecībai. Uz pieaugošo militāro budžetu fona aizsardzības un ražošanas uzņēmumu akciju cenas uzrāda stabilu pieaugumu, palielinot fondu interesi par šo reģionu.
Analītiķi uzskata, ka investīcijas šādās nozarēs ir ilgtermiņa strukturāla tendence.
ASV ekonomika uzrāda palēnināšanos
Vienlaikus Amerikas ekonomikā vērojamas palēnināšanās pazīmes. Ārzemju medijs “Politico”, atsaucoties uz ASV Tirdzniecības departamenta datiem, ziņo, ka izaugsmes tempi līdz 2025. gada beigām ievērojami palēnināsies. Ceturtajā ceturksnī IKP pieauga tikai par 1,4%, savukārt gada inflācija decembrī sasniedza aptuveni 3%.
Vāju makroekonomisko datu kombinācija pārtrauca virkni pozitīvu ziņojumu, ko iepriekš bija minējusi prezidenta Donalda Trampa administrācija. Tramps ekonomiskās problēmas skaidroja ar Kongresa demokrātu atteikšanos atbalstīt budžetu, kā arī Federālās rezervju sistēmas priekšsēdētāja Džeroma Pauela lēmumiem par procentu likmēm.
Neskatoties uz gada beigās vēroto palēninājumu, ASV ekonomika iepriekšējos ceturkšņos bija uzrādījusi spēcīgu izaugsmi. Pēc IKP sarukuma par 0,5 % pirmajā ceturksnī (daļēji importa pieauguma dēļ pirms jauno tarifu ieviešanas), otrajā ceturksnī tas pieauga par 3,8 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet trešajā ceturksnī paaugstinājās līdz 4,4 %, kas ir viens no labākajiem rezultātiem pēdējos gados.
Kopumā tiek prognozēts, ka ASV ekonomika līdz 2025. gada beigām pieaugs par 2,2 %, kas ir ievērojami zemāk nekā 2,8 % izaugsmes temps 2024. gadā.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, ASV prezidents Donalds Tramps piektdien noteica papildu 10% muitas tarifu preču importam uz ASV.
Tas notika pēc tam, kad ASV Augstākā tiesa piektdien atzina, ka Tramps, nosakot virkni muitas tarifu, kas satricināja globālo tirdzniecību, ir pārsniedzis savas pilnvaras. Spriedums neietekmē nozaru nodevas, ko Tramps atsevišķi noteicis tērauda, alumīnija un dažādu citu preču importam.
Jaunā muitas nodeva stāsies spēkā 24. februārī uz 150 dienām. Tā neattieksies uz dažām nozarēm, tai skaitā farmācijas produkciju un precēm, kas tiek ievestas ASV saskaņā ar ASV-Meksikas-Kanādas tirdzniecības līgumu.
ASV tirdzniecības partneri, kas panākuši vienošanās par tarifiem ar Trampa administrāciju, arī būs pakļauti šim 10% globālajam tarifam, paziņoja Baltais nams.
Baltā nama amatpersona tomēr sacīja, ka Trampa administrācija meklēs ceļus, kā “ieviest piemērotākas vai iepriekš pieņemtas tarifu likmes”.
Jaunā nodeva tiks ieviesta saskaņā ar 1974. gada Tirdzniecības likuma 122. pantu, kas piešķir prezidentam pilnvaras noteikt pagaidu tirdzniecības pasākumus, lai risinātu maksājumu bilances problēmas.