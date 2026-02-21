“Nedēļu pirms nāves Paula parādījās manās domās.” Ieva Biteniece atgādina, cik svarīgi uzrakstīt tuviniekiem, kamēr vēl ir iespēja 0
Šodien, 21. februārī, plkst. 12.30 notika atvadīšanās no Paulas Dukures. Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par ģimeni un līdzcilvēkiem, kurus līdz sirds dziļumiem pārsteidza šie negaidītie jaunumi, bet nu sociālo mediju platformā “Facebook” savās sajūtās dalījusies arī dejotāja Ieva Biteniece, kurai pirms daudziem gadiem bijušas attiecības ar Paulas brāli Miku.
Viņa raksta…
“Nedēļu pirms Paulas nāves – viņa sāka parādīties manās domās. Nebiju ar viņu runājusi apmēram astoņus gadus. Sajutos pat nedaudz vainīga par to. Mūsu kontakts pat sociālajos tīklos bija zudis.
Radās milzīga vēlme izpētīt – ko viņa dara. Atklāju, ka ir atgriezusies Latvijā. Skatījos, ka kaut kas jau dzīvē notiek.
Sev nosolīju, ka pavasarī / vasarā viņai uzrakstīšu. Tagad notiek tik daudz un šķita, ka nav man enerģijas ko dot. Bet viņa tomēr ir vairākus gadus bijis tuvs cilvēks – un bija vēlme atjaunot kontaktu.
Tas viss notika ļoti neapzināti. Domas, kuras jaucās ar ikdienas rūpēm. Kaut kur tāluma – pavisam blāvas.
Un tagad Paulas vairāk nav.
Šīs domas un atmiņas kļuva ļoti spilgtas – un šobrīd nesaprotu – kā to varēju nepamanīt.
Man mīļa grāmata – “The Celestine Prophecy” – daudz stāsta par intuīciju – it īpaši par cilvēkiem. Man ir ļoti žēl, ka noignorēju to.
Tā ir dzīve.
Viss, kas šobrīd atliek ir pateicība. Pateicība par laiku, kad viņu pazinu.
Varbūt šis jūs iedvesmos uzrakstīt kādam, kurš pēkšņi ir jūsu domās.”