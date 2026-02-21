Foto: Ekrānuzņēmumi no “Instagram”/Paula Dukure

“Nedēļu pirms nāves Paula parādījās manās domās.” Ieva Biteniece atgādina, cik svarīgi uzrakstīt tuviniekiem, kamēr vēl ir iespēja 0

LA.LV
17:04, 21. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Šodien, 21. februārī, plkst. 12.30 notika atvadīšanās no Paulas Dukures. Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par ģimeni un līdzcilvēkiem, kurus līdz sirds dziļumiem pārsteidza šie negaidītie jaunumi, bet nu sociālo mediju platformā “Facebook” savās sajūtās dalījusies arī dejotāja Ieva Biteniece, kurai pirms daudziem gadiem bijušas attiecības ar Paulas brāli Miku.

Viņa raksta…

Veselam
Nekavējoties izmetiet: 10 neveselīgākie pārtikas produkti jūsu ledusskapī
Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Necenties dzīvot tā, it kā tev būtu 40: sešas lietas, kuras nevajadzētu darīt, sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni
Lasīt citas ziņas

“Nedēļu pirms Paulas nāves – viņa sāka parādīties manās domās. Nebiju ar viņu runājusi apmēram astoņus gadus. Sajutos pat nedaudz vainīga par to. Mūsu kontakts pat sociālajos tīklos bija zudis.

Radās milzīga vēlme izpētīt – ko viņa dara. Atklāju, ka ir atgriezusies Latvijā. Skatījos, ka kaut kas jau dzīvē notiek.

CITI ŠOBRĪD LASA
Jūras spēki: Ņemot vērā tumšos un bīstamos laika apstākļus, glābēju piekļuve cilvēkiem nebija iespējama
“Būtisks pārkāpums!” Maskavas tiesas redzeslokā nonācis Andreja Ēķa seriāls “Dumpis”
Pirmdien laikapstākļi var sagādāt mums nepatīkamus pārsteigumus

Sev nosolīju, ka pavasarī / vasarā viņai uzrakstīšu. Tagad notiek tik daudz un šķita, ka nav man enerģijas ko dot. Bet viņa tomēr ir vairākus gadus bijis tuvs cilvēks – un bija vēlme atjaunot kontaktu.

Tas viss notika ļoti neapzināti. Domas, kuras jaucās ar ikdienas rūpēm. Kaut kur tāluma – pavisam blāvas.

Un tagad Paulas vairāk nav.

Šīs domas un atmiņas kļuva ļoti spilgtas – un šobrīd nesaprotu – kā to varēju nepamanīt.

Man mīļa grāmata – “The Celestine Prophecy” – daudz stāsta par intuīciju – it īpaši par cilvēkiem. Man ir ļoti žēl, ka noignorēju to.

Tā ir dzīve.

Viss, kas šobrīd atliek ir pateicība. Pateicība par laiku, kad viņu pazinu.

Varbūt šis jūs iedvesmos uzrakstīt kādam, kurš pēkšņi ir jūsu domās.”

FOTO: ekrānuzņēmums / “Facebook”
FOTO: ekrānuzņēmums / “Facebook”
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mēs centāmies darīt visu…” Dukuru ģimenes draugs atklāj, cik smagi bija Paulas Dukures pēdējie mēneši
“Ir cilvēki, kas aiziet klusu, bet…” Miks Dukurs nāk klajā ar īpašu lūgumu tiem, kas plāno ierasties uz māsas bērēm
“Šīs sāpes meitu iedzina depresijā…” Paulas Dukures ģimene atklāti runā par notikušo traģēdiju