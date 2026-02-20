VIDEO. Šausmu brīdis trasē: 19 gadus vecs olimpiskais favorīts paliek nekustīgs pēc smaga kritiena 0
Jaunzēlandes slēpotājs piektdienas rītā vīriešu frīstaila slēpošanas halfpipe kvalifikācijā piedzīvoja smagu kritienu un tika nogādāts no trases ar nestuvēm, radot vēl vienu bīstamu un traģisku brīdi 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, ziņo ārvalstu prese.
Finlijs Melvils-Aivss savu otro kvalifikācijas braucienu veica ar lielu risku, cenšoties iekļūt finālā. Pēc neveiksmīgas piezemēšanās viņš smagi krita ar seju pret zemi un palika nekustīgs uz trases.
Medicīnas personāls nekavējoties steidzās palīgā, un pēc vairākām minūtēm 19 gadus vecais sportists tika iznests ar nestuvēm, skatītājiem viņu pavadot ar aplausiem.
Komandas biedri, vērojot notiekošo, nespēja valdīt asaras. Aivss tika uzskatīts par vienu no galvenajiem favorītiem šajā disciplīnā – viņš uz olimpiskajām spēlēm devās kā Pasaules kausa kopvērtējuma līderis un pēc izlaušanās uzvaras “X Games” halfpipe sacensībās, vēsta Olympics.com.
Komentētāji kritienu nodēvēja par “ļoti smagu triecienu” un uzsvēra, ka notikušais dziļi satricinājis frīstaila slēpošanas kopienu.
Vēlāk tika ziņots, ka Aivss ir pie samaņas un stabilā stāvoklī kopā ar ģimeni. Viņa dvīņubrālis Kems Melvils-Aivss arī startēja Milānas–Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pārstāvot snovbordu.
Pēc kritiena komandas biedri savus turpmākos braucienus veltīja viņam.