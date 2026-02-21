VIDEO. “Sajūta kā nacionālajā parkā!” Pie Bīriņu pils Dzirnavu krodziņa saimnieko buciņi – “jaunie dārznieki” tiek pie zaļumiem 0

15:59, 21. februāris 2026
Iedzīvotāju vidū uzmanību izpelnījies video, ko vietnē “Facebook” publicējusi Bīriņu pils. Ierakstā redzams neparasts skats pie Dzirnavu krodziņa – tur saimnieko negaidīti “dārznieki”.

“Sajūta kā nacionālajā parkā! Pie Dzirnavu krodziņa buciņi nolēmuši palīdzēt dārzniekiem. Viss tiek nogaršots un novērtēts,” raksta pils pārstāvji.

Video uzņemts no iekštelpām, skatoties pa logu. Ārpusē redzams buciņš, kurš ar lielu apetīti mielojas ar vīteņaugu zaļumiem, kas kupli saauguši ārpusē uz palodzes. Fonā manāmi vēl citi buciņi, kas, šķiet, pacietīgi gaida savu kārtu vai vienkārši bauda kompāniju.

Kad šķiet, ka ar to pārsteigumu pietiek, video noslēgumā pie loga pienāk arī ziņkārīgs kaķis. Tas uzmanīgi vēro notiekošo – gluži kā skatītājs teātra izrādē, kur galvenajā lomā šoreiz ir četrkājainais “dārznieks”.

Ieraksts izpelnījies virkni asprātīgu komentāru.

“Pārtapis par buku krogu!” raksta kāds lietotājs.

Cits piebilst: “Vasarā nāksies siltināt no jauna.”

Vēl kāds komentētājs buciņu nodēvējis par “jaunu dārznieku”, bet kāds praktiskāks prāts norāda – “Kāds siena rullis būtu derējis…”

