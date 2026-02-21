Migrēna ir viena no tām veselības problēmām, par kuru runā daudz, bet saprot – pārsteidzoši maz. Nereti cilvēki, kuri ar to nesaskaras, migrēnu joprojām uztver kā “parastas galvassāpes”, kuras varot pārdzīvot ar glāzi ūdens vai vienu pretsāpju tableti. Taču migrēna ir nopietna neiroloģiska saslimšana, kas var pilnībā paralizēt cilvēka ikdienu – atņemt spēju strādāt, rūpēties par ģimeni un pat vienkārši normāli funkcionēt.
Tieši nezināšanas dēļ gadu gaitā ap migrēnu ir izveidojušies desmitiem mītu – sākot no “migrēna ir izdomājums” līdz “to izraisa tikai stress” vai “ja sāp galva, tad vienkārši jāpaguļ”. Šādi stereotipi ne tikai kaitina, bet bieži vien arī liek migrēnas pacientiem justies nesaprastiem, vainīgiem un pat vieniem savās ciešanās.
Šajā rakstā aplūkosim populārākos mītus, kas saistīti ar migrēnu. Es uzdevu šo jautājumu soctīklā “Threads” un saņēmu fantastiskas atbildes.