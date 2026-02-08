Janvāra vidū sociālo mediju “X” pāršalca video, kurā redzams, kā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve stāsta par gandrīz 600 tūkstošu eiro vērtu projektu, kurā paredzēts uzlabot kādu krustojumu Rīgā.
Pārstāve stāsta, ka “Just streets” ir viens no Eiropas Savienības sadarbības projektiem, kurā ir piesaistīti arī ārvalstu eksperti. Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un veidot pieejamāku pilsētvidi. Par šiem nepilniem 600 tūkstošiem eiro ir plānots pārskatīt satiksmes kustību konkrētā krustojumā un ar nelieliem publiskās ārtelpas uzlabojumiem uzlabot iespēju gājējiem droši šķērsot krustojumu un pārvietoties teritorijā, video stāsta pārstāve. Sīkāk skaidrots netiek, kas taustāms Rīgas labā par šo naudu tieši tiks izdarīts.
Ar šo video vietnē “X” dalījies advokāts Gundars Āboliņš. Viņš kritizē naudas izlietojumu: “Par 600’000 € Rīgas dome pēta vienu krustojumu. Jautājums – kāds Rīgas nodokļu maksātajiem būs ieguvums (KPI). Skaidro “pētījuma” pasūtītāji (Attīstības departaments). Garš video, bet katrs vārds – pērle.”
Komentāru sadaļa ir nikna un piekrīt – tā ir naudas izšķērdība.
Par 600’000 € Rīgas dome pēta vienu krustojumu. Jautājums – kāds Rīgas nodokļu maksātajiem būs ieguvums (KPI). Skaidro “pētījuma” pasūtītāji (Attīstības departaments). Garš video, bet katrs vārds – pērle. pic.twitter.com/Jdq5p7Bkio
— Gundars Abolins (@Gundars_Abolins) January 14, 2026
Lai noskaidrotu sīkākas detaļas par šo projektu, sazinājos ar Rīgas domes Komunikācijas pārvaldi. Zemāk lasāmas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
“Par JUST STREETS projektu
Rīgas pašvaldība projektā JUST STREETS piedalās kopā ar citām valstīm Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju “Horizon Europe” programmas ietvaros. Katra konkursa tēmu un atbalstāmās darbības nosaka Eiropas Komisija, kā arī finansējums tiek piešķirts projektiem starptautiska konkursa ietvaros.
Horizon Europe programmas mērķis ir palīdzēt valstīm un pilsētām kopīgi risināt sabiedrībai nozīmīgus izaicinājumus, balstoties zinātnē, ekspertu pieredzē un starptautiskā sadarbībā. Horizon Europe programmas galvenais mērķis un pievienotā vērtība ir zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa un pārnese Eiropas mērogā, nevis fiziskas infrastruktūras būvniecība.
Infrastruktūras izbūve netiek atbalstīts kā galvenais projekta mērķis, bet tā var parādīties kā pilotprojekta elements (neliels, testēšanas nolūkiem) vai kā eksistējošas infrastruktūras neliels uzlabojums, lai izmēģinātu jaunu pieeju praksē. Tas nav projekta galvenais rezultāts, tāpēc praksē to bieži raksturo kā papildu ieguvumu nevis kā projekta centrālo sasniegumu.
Projekta JUST STREETS mērķis ir veicināt neaizsargātāko sabiedrības grupu (tostarp vecāka gadagājuma cilvēki, bērni, sievietes un cilvēki ar kustību traucējumiem, gājēji un velosipēdisti) pārvietošanās drošību un publiskās ārtelpas pieejamību, plānojot publiskās ārtelpas uzlabojumus un testējot labiekārtojumus izvēlētajā pilotvietā.
Kopumā projektā piedalās 32 partneri, t.sk.:
1 vadošais partneris: inovāciju un pilsētvides attīstību veicinoša organizācija LINKS fonds (Itālija);
12 pilsētas, un 8 pilotpilsētas – Rīga (Latvija); Viļņa (Lietuva); Milāna (Itālija); Kozane (Grieķija); Braga (Portugāle); Kugira (Rumānija); Vestminstera (Apvienotā Karaliste); Amsterdamas pilsētas pašvaldība (Nīderlande) un 4 sekotājpilsētas – Sautvorka (Apvienotā Karaliste); Haifa (Izraēla); Vratsa (Bulgārija); Saragosa (Spānija);
19 tehniskie partneri: Amsterdamas Universitāte (Nīderlande); Turīnas Politehniskā universitāte (Itālija); Izraēlas Tehnoloģiju institūts TECHNION (Izraēla); Rietumnorvēģijas Lietišķo zinātņu universitāte (Norvēģija); Porto Universitāte (Portugāle); Klužas-Napokas Tehniskā Universitāte (Rumānija); Vestminsteras Universitāte (Apvienotā Karaliste); Kopenhāgenas IT universitāte (Dānija); Klimata alianse (Vācija); RINA Consulting (Itālija); Sociālās inovācijas centrs “Social Fare” (Itālija); Milānas, Moncas, Brianza, Lodi un Pavijas baseina vietējā sabiedriskā transporta aģentūra (Itālija); Studiju centrs PIM (Itālija); Ilgtspējīgu pilsētu veicinātājs “Urban Future” (Austrija); Eiropas Riteņbraucēju federācija (Beļģija); Starptautiskā gājēju federācija (Beļģija); Dienvidaustrumeiropas tehnoloģiju uzņēmums SETECHCO (Bulgārija); Enerģijas resursu un patēriņa pētniecības centrs “CIRCE FONDS” (Spānija); Eiropas Transporta Konsultācijas Attīstības un informācijas tehnoloģiju jautājumos (TREDIT) (Grieķija).
Projekta īstenošanas laiks ir 3,5 gadi – no 2024.gada 1. janvāra līdz 2027. gada 30. jūnijam.
Ko plānots darīt ar projektā iegūto naudu?
Plānotās projekta aktivitātes Rīgā:
Rīgas pilsētas modeļa ar Space Syntax izstrāde Rīgas pašvaldībai, kas ļaus pašvaldības ekspertiem nākotnē analizēt plānoto projektu ietekmi uz pilsētu un pieņemt datos balstītus lēmumus, ņemot vērā pilsētvides īpatnības un dažādu iedzīvotāju grupu mobilitātes paradumus. Modeli izstrādā tehniskais partneris – Rietumnorvēģijas Lietišķo zinātņu universitāte sadarbībā ar Rīgas pašvaldību. Modeļa izstrāde tiek veikta, izmantojot pasaulē plaši izmantotu Space Syntax telpiskās analīzes rīku, kas vizuāli atspoguļo ielu savienojamību un līdz ar to transporta un gājēju plūsmu un komerciālu aktivitāšu paredzamo attīstību pilsētas ielu tīklā.
Balstoties uz sabiedrības iesaistes pasākumu laikā iegūto viedokli par iedzīvotāju vajadzībām, Rīgas pašvaldības un starptautisko ekspertu ieteikumiem, plānota risinājumu izstrāde, ieviešana un testēšana pilotvietas publiskās ārtelpas uzlabošanai.
Projekta ietvaros tiks izstrādāta Taktiskā urbānisma rokasgrāmata pašvaldības darbiniekiem piemērotāko taktiskā urbānisma risinājumu izvēlē un ieviešanā pilsētvidē. Taktiskais urbānisms ir pilsētplānošanas pieeja, kas ļauj ar nelieliem resursiem un īsā laikā izmēģināt pilsētvides uzlabojumus kopā ar iedzīvotājiem. Tas palīdz veidot ērtāku publisko ārtelpu un pieņemt pārdomātus, praksē pārbaudītus lēmumus par ilgtermiņa pārmaiņām.
Cik katrai pozīcijai plānots tērēt naudu?
Projekts pilnā apmērā tiek segts no Eiropas Savienības “Horizon Europe” programmas līdzekļiem un līdzfinansējums no Rīgas pašvaldības budžeta nav jānodrošina.
Eiropas Komisijas apmaksu veic uz faktiski izlietotā finansējuma pamata un iepirkumu izmaksām. Budžeta sadalījums:
-Rīgas pilsētas modeļa ar Space Syntax izstrāde (izmaksas projekta tehniskajam partnerim -Rietumnorvēģijas Lietišķo zinātņu universitātei) – 85 000 eiro
-Projekta pilotvietas risinājumu ieviešanai kopumā pieejamais finansējums (tehniskās dokumentācijas izstrāde, pilotaktivitāšu īstenošana pilotvietā, t.sk. satiksmes reorganizācija, velojoslas izveide, gājēju pāreju izveide, ceļa apzīmējumi, norobežojošie elementi, labiekārtojums u.c.) – līdz 184 800 eiro
-Taktiskā urbānisma rokasgrāmatas izstrāde – līdz 40 000 eiro
-Ceļa un uzturēšanās izmaksas (dalība starptautisko projekta partneru aktivitātēs) – līdz 26 350 eiro
-Personāla izmaksas, ka saistītas ar projekta vadību un īstenošanu 3,5 gadu garumā – līdz 137 156 eiro
-Netiešās attiecināmās izmaksas (biroja un administratīvās izmaksas, kas tiek aprēķinātas kā 25% no faktiski izlietotā finansējuma) – līdz 94 576,50 eiro
Kā tika izvēlēts konkrētais krustojums, kurā ieguldīt projekta naudu?
Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments kā projekta pilotvietu izvēlējās Meža ielas un Puķu ielas krustojumu Āgenskalnā. Vēsturiski pilotvietā bijis tirgus, no kura šobrīd redzama vien plašā brauktuve. Arī mūsdienās ap to ir liela aktivitāte – cilvēkus pulcē vairāki restorāni un kafejnīcas, skolas un universitātes, arī citas iestādes un pakalpojumi, tostarp Futurimo zinātnes centrs, baznīca un citi. Lielā cilvēku plūsma, daudzi interešu objekti un neierastā ielas telpa ir bijuši galvenie priekšnosacījumi, lai taktiskā urbānisma risinājumu ieviešanu izmēģinātu tieši tur.
Kas konkrēti tiks uzlabots pilsētā projekta ietvaros?
Projekta ietvaros:
-Tiks izstrādāts digitāls Rīgas pilsētas modelis ar Space Syntax, kas ļaus pašvaldības ekspertiem pieņemt datos balstītus lēmumus, ņemot vērā dažādu iedzīvotāju grupu mobilitātes paradumus.
-Tiks paplašināta gājējiem izmantojamā publiskās ārtelpas platība Meža ielas un Puķu ielas krustojumā un ieviesti satiksmi mierinoši elementi un labiekārtojums, t.sk.:
tiks uzlabota drošība visiem lietotājiem, primāri pievēršot uzmanību gājēju drošībai un vides pieejamība, tostarp izveidotas gājēju pārejas;
tiks ieviesta velo infrastruktūra, savienojot to ar velojoslu Balasta dambī;
tiks noteiktas skaidras braukšanas trajektorijas, lai uzlabotu ielas uztveramību autovadītājiem;
tiks ieviesti satiksmi mierinoši elementi, apzaļumošana;
-Tiks izstrādāta Taktiskā urbānisma rokasgrāmata, kas palīdzēs kvalitatīvāk plānot pilsētvides uzlabojumus.
Kas izdarīts līdz šim?
Notikuši vairāki sabiedrības iesaistes pasākumi, kur piedalījās dažādas iedzīvotāju grupas: bērni, vecāka gada gājuma iedzīvotāji, biedrības, uzņēmēji, kā arī veikta aptauja par pilotvietas Meža ielas un Puķu ielas krustojumā drošību.
Notikušas praktiskas apmācības pašvaldības ekspertiem par pilsētas modeļa ar Space Syntax pielietojumu un taktiskā urbānisma paņēmienu izmantošanu.
Veikta teritorijas LiDAR skenēšana (augstas precizitātes lāzerskenēšanas tehnoloģija, kas trīsdimensiju formātā fiksē esošo pilsētvides infrastruktūru, tādējādi ļauj plānot drošus un efektīvus mobilitātes risinājumus).
Notikusi pirmā no trīs darbnīcām Rīgas pilsētas modeļa ar Space Syntax izstrādei.
Noorganizēts starptautisko partneru seminārs Rīgā 2025.gada maijā RDPAD » Rīgā aizvadīta starptautisks seminārs par iekļaujošu pilsētvides mobilitāti.
Notiek aktīvs darbs pie pilotvietas risinājuma izstrādes, t.sk. tiek gatavota pilotvietas satiksmes organizācijas shēma, tiek plānots asfalta mākslinieciskā krāsojuma iepirkums.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!