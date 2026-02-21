Necenties dzīvot tā, it kā tev būtu 40: sešas lietas, kuras nevajadzētu darīt, sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni 0
Sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni cilvēka organisms ne tikai noveco, bet tas arī pāriet pavisam citā bioloģiskā un hormonālā režīmā. Lielākais risks šajā vecumā slēpjas nevis dzimšanas gadā pasē, bet ieradumā turpināt dzīvot pēc tiem pašiem principiem, kas labi darbojās 30, 40 vai 50 gadu vecumā.
Speciālisti norāda, ka tas, kas agrāk šķita normāli un nekaitīgi, pēc sešdesmit var sākt strādāt pret pašu cilvēku. Lūk, kam vērts pievērst uzmanību, lai saglabātu gan dzīves kvalitāti, gan skaidru prātu.
Raksts sagatavots izmantojot ārzemju preses materiālus.