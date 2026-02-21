“Tur melns uz balta rakstīts tas, kas nekad iepriekš no Amerikas puses nav izskanējis,” Pabriks atklāj 0

Kara laikā Eiropas un ASV attiecības ir krietni pamainījušās, mēs it kā esam sabiedroto, tomēr jau sen skaidrs, ka amerikāņi mūs no krieviem neglābs, tagad tam ir pierādījums.

Mums nevajag jaukt ābolus ar bumbieriem. Šajā gadījumā es atļaušos būt manā izpratnē realistiskāks, jo lielākā politiķu kļūda ir dzīvot vēlmju izteiksmē. Es lasīju jaunākos amerikāņu Nacionālās drošības un militāro dokumentu. Tur melns uz balta rakstīts tas, kas nekad iepriekš no Amerikas puses nav izskanējis,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” stāsta Artis Pabriks, domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs (LA).

