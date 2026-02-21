FOTO: ekrānuzņēmums / “Degpunktā”

“Viņi teica, ka sadurs…” Pie skolas divi pieaugušie vajā trešās klases skolēnus 3

9:26, 21. februāris 2026
Ceturtdien bariņš trešās klases skolēnu devās ārā no skolas, taču jau pēc neilga brīža bērnus sāka biedēt divi pieaugušie – sieviete un vīrietis, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Raidījumā atklājas, ka pieaugušie jauniešiem izteikuši draudus, bet vienu no skolēniem pat satvēruši aiz rokas un mēģinājuši aizvilkt prom. “Viņi teica, ka sadurs, bet naža nebija, bērni neredzēja. Es arī to jautāju – vai tiešām bija tas nazis? Bērni pateica, ka nē, tikai draudi. Jau sāka kaut kur vilkt manu bērnu,” stāsta fiziski skartā puiša māte.

Meklējot drošāku patvērumu, bērni ieskrējuši tuvumā esošajā veikalā “Aibe”, kur viņiem palīdzējusi veikala pārdevēja. Sieviete raidījumā stāsta, ka aizdzina abus vajātājus un iedeva padzerties ūdeni bērnam, kurš tika aizskarts.

Veikala pārdevēja vīrieti atpazinusi: “Viņš ir šizofrēniķis. Un, cik es saprotu, tā sieviete arī tāda pati. Viņš ir vairākas reizes ņemts ciet, bet rezultāta nav nekāda. Viņu aizved uz Tvaika ielu, patur mēnesi, divus, izmet ārā un sākas viss no sākuma.”

Bērnu vecāki ir apņēmības pilni panākt, lai šādas situācijas nākotnē neatkārtotos. Tāpat raidījumam “Degpunktā” vecāki atklāj, ka bērni jau sākuši pamazām atgūties un jau nākamajā dienā pēc notikušā devušies uz skolu.

Plašāk skaties video:

