Pārziemošanu siltajās zemēs piekopj paprāvs pulciņš ļaužu. Kamēr mēs cīnāmies ar -20 grādu temperatūras radītajām sekām, siltajās zemēs par to pat nav jādomā. Tomēr pārziemošana prasa arī savas izmaksas, piemēram, par mājvietas īri. Bet ko pa to laiku darīt ar tukšo īpašumu Latvijā? Lasītājs Leonards ir aizdomājies, vai nav iespējams kādus maksājumus nemaksāt.
“Lai arī šķiet, ka mazdrusciņ jau jūtams pavasaris, ar ģimeni tomēr nolēmām uz diviem mēnešiem doties “pārziemot” (cik nu tā ziema vēl atlikusi) siltajās zemēs. Rīgā mums pieder dzīvoklis. Saprotams, ka gribētos par prombūtnes laiku nemaksāt pilnus komunālos maksājumus. Vai kas tāds ir iespējams?” jautā Leonards.
No dažiem maksājumiem var izvairīties
Austra Kausiniece, nekustamo īpašumu aģentūras “AVER” “AVER Brokerage” valdes priekšsēdētāja, pauž, ka “Latvijā diemžēl nav plaši izplatītas prakses, kas ļautu pilnībā apturēt komunālos maksājumus gadījumos, kad dzīvoklis uz laiku netiek apdzīvots”. Lielākā daļa maksājumu ir par ēkas uzturēšanu un tie ir jāmaksā arī tad, ja dzīvoklī faktiski neviens nedzīvo.
Kausiniece skaidro: “Prombūtnes laikā iespējams samazināt tikai tos maksājumus, kas tieši atkarīgi no patēriņa, piemēram:
– ūdens (ja tiek nodoti nulles rādījumi);
– elektroenerģija;
– apkure, ja dzīvoklī ir uzstādīti siltuma alokatori vai individuāli regulējama apkures sistēma.
Pārējie maksājumi (apsaimniekošana, uzkrājuma fonds, mājas koplietošanas telpu uzturēšana u.c.) parasti ir obligāti un netiek atcelti arī tad, ja dzīvoklis stāv tukšs.
Alternatīvs risinājums ir dzīvokļa izīrēšana uz prombūtnes laiku. Tas ļautu ne tikai segt komunālos maksājumus, bet arī gūt papildu ienākumus. Vienlaikus gan jāņem vērā, ka īres gadījumā var rasties situācijas, kuras būs jārisina attālināti (piemēram, tehniski jautājumi vai saziņa ar apsaimniekotāju).”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!