17:33, 21. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

HUR atklājusi shēmu, ar kuras palīdzību Krievija saņem dronu un raķešu detaļas no Vācijas, to TV24 raidījumā komentē NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Saskaņā ar izlūkdienestu ziņojumiem, Krievija iegūst šīs komponentes, apejot sankcijas. Ņemot vērā plānus saražot 40 000 kaujas dronu gadā, pieprasījums pēc šādiem tranzistoriem varētu sasniegt pusmiljonu vienību gadā.

Agresors izmanto ilgstošus sakarus un ietekmes aģentus. To skaitā ir ēnu lobisti biznesa un politiskajās aprindās. Viņi tiek izmantoti, lai organizētu shēmas aizliegtu preču piegādi.

Slaidiņš norāda, ka nevar aizmirst, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins agrāk bijis VDK virsnieks Vācijā.

Plašāk skaties pievienotajā video!

