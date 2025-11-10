Tauta cieš tumsā, bet paši ukraiņi izkrāpj miljonus: publisko “enerģētikas mafijas” slepenos audioierakstus 2
Ukrainas Nacionālais korupcijas apkarošanas birojs (NABU) publiskoja ierakstus, kuros apsūdzētie apspriež kukuļus enerģētikas nozarē desmitiem miljonu grivnu apmērā. Lietā iesaistītas augsta ranga amatpersonas, kas saistītas ar Energoatom un Enerģētikas ministriju, raksta dialog.ua.
NABU un Specializētā korupcijas apkarošanas prokuratūra (SAPO) ir publiskojuši pirmos audioierakstus no vērienīgās “Midas” izmeklēšanas – vienas no pēdējo gadu skaļākajām korupcijas apkarošanas lietām, kas saistīta ar enerģētikas nozari. Pēc izmeklētāju teiktā, lieta attiecas uz vairāku miljonu dolāru vērtiem kukuļiem stratēģisko enerģētikas objektu būvniecības un valsts uzņēmuma “Energoatom” pārvaldības laikā.
Izmeklēšana ilga 15 mēnešus, detektīviem veicot vairāk nekā 70 kratīšanas un savācot vairāk nekā 1000 stundu audioierakstu. Ierakstos redzamas personas ar izsaukuma signāliem “Rocket”, “Tenor” un “Carlson”, kas apspriež kukuļu sadali, līgumu sadales shēmas un iespējamās personāla izmaiņas Enerģētikas ministrijā un “Energoatom”.
Pēc NABU datiem, organizēta grupa sistemātiski saņēma kukuļus 10–15% apmērā no “Energoatom” līgumu vērtības. Līgumslēdzēji bija spiesti maksāt kukuļus, draudot bloķēt maksājumus vai zaudēt piegādātāja statusu.
Šī koruptīvā prakse sistēmā kļuva pazīstama kā “barjera”: bez kukuļiem ceļš uz naudu tika bloķēts. Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka stratēģiska uzņēmuma, kura gada apgrozījums pārsniedz 200 miljardus grivnu, ēnu vadību veica nevis oficiālas amatpersonas, bet gan trešās personas bez oficiālas pilnvaras.
Shēmā bija iesaistīts bijušais Valsts īpašuma fonda vadītāja vietnieks, bijušais tiesībsargājošo iestāžu darbinieks un pašreizējie enerģētikas ministra padomnieki, kuri, izmantojot savus sakarus, kontrolēja iecelšanu amatos, iepirkumus un līdzekļu pārvietošanu.
Iesaistītās personas un sekas NABU un SAPO pagaidām neatklāj, taču avoti norāda uz augsta ranga amatpersonu iesaisti enerģētikas un politikas sfērā.
Iepriekš tika ziņots, ka detektīvi veikuši kratīšanas uzņēmēja, prezidenta Volodimira Zeļenska sabiedrotā un Kvartal 95 līdzīpašnieka Timura Mindiča, kā arī bijušā enerģētikas ministra un tieslietu ministra Hermana Galuščenko mājās. Kā vēsta “Ukrainska Pravda”, Mindičs pameta Ukrainu 10. novembrī, tikai dažas stundas pirms NABU detektīvu vizītes.
Midas skandāls izcēlās laikā, kad Ukrainas elektrotīkls saskaras ar kritiskām problēmām Krievijas triecienu dēļ. Kamēr iedzīvotāji saskaras ar elektroenerģijas padeves pārtraukumiem un valsts tērē miljardus infrastruktūras atjaunošanai, izmeklēšana atklāj, ka daļa līdzekļu, iespējams, nonākusi amatpersonu kabatās.
Šī lieta kļūst par pārbaudījumu Ukrainas korupcijas apkarošanas sistēmai un rādītāju tam, cik apņēmīga valsts ir attīrīt savu valdību, īpaši jomā, kas tieši ietekmē visas valsts stabilitāti un drošību.