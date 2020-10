Ilustratīvs attēls Foto: FREEPIK

Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas pierobežas iedzīvotāji ir pārsteigti, ik pa laikam saņemot brīdinājuma īsziņas no Lietuvas mobilā operatora, ka viņiem ir jāievēro 10 dienu pašizolācija, kaut gan kaimiņvalstī nav kāja sperta. Lietuva, kā zināms, ir iekļauta to valstu sarakstā, kur jo­projām ir augsta saslimstība ar Covid-19 un no kurienes atgriežoties pašizolācija ir obligāta.

Iedzīvotāji arī ir nesaprašanā – vai par viņiem, kaut nav spēruši kāju ārvalstīs, šādi tiek ziņots arī Valsts policijai, kurai jāveic to personu kontrole, kas atrodas pašizolācijā.

“Arī man bija atsūtīts brīdinājums par pašizolāciju. Ir cilvēki, kas interesējas pašvaldībā, kā tagad jārīkojas, īpaši vecāka gadagājuma. Viņi domā, ka patiešām jāsēž mājās un nekur nevar doties, jo pretējā gadījumā būšot nepatikšanas. Tiesa, daļa cilvēku tam nepievērš uzmanību, jo saprot, ka tas uz viņiem neattiecas,” stāsta Aknīstes novada Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Striks.

Pie šāda sūtījuma ticis arī Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Viņš teica, ka to saņēmis ne viens vien novada iedzīvotājs.

Mobilie operatori sūta visiem ieceļotājiem

Ar valdības lēmumu visi trīs mobilie operatori (“LMT”, “Tele-2” un “Bite”) paziņojumus par pašizolācijas ievērošanu, atgriežoties no ārvalstīm vai iebraucot Latvijā uz laiku, ikvienam sūta, sākot no 28. septembra, un to darīs līdz gada beigām.

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā faktu, ka aptuveni trešdaļa inficēto personu ir ieceļojušas vai atgriezušās Latvijā no ārvalstīm, kā arī liela daļa uzliesmojumu mūsu valstī ir saistīti ar ievestajiem kovida gadījumiem.

Mobilajam operatoram par nosūtīto īsziņu skaitu ir jāinformē Krīzes vadības padomes sekretariāts reizi mēnesī, bet šādu sūtījumu lietderību valdība izvērtēšot līdz novembra beigām.

Satiksmes ministrija pieprasīs mobilajiem operatoriem informāciju par izdevumiem, kas radušies no 28. septembra līdz 31. decembrim, lai segtu izdevumus par viesabonentu informēšanu. Mobilie operatori sniegšot arī savu ieguldījumu sabiedrības informēšanā, tāpēc pārējos izdevumus segs no saviem līdzekļiem.

“LMT” sabiedrisko attiecībau daļas vadītājs Valdis Jalinskis pastāstīja, ka pierobežā esot iespējama citu ārvalstu sakaru tīklu klātbūtne, tāpēc klientiem ir jāpievērš uzmanība ne tikai šādām saņemtām īsziņām, bet arī savu pakalpojumu izmantošanai.

“Vairākums “LMT” klientu izmanto neierobežotus tarifu plānus, kas darbojas arī Lietuvā, tomēr, lai izvairītos no šādām neērtībām, Latvijā iesakām izvēlēties “LMT” tīklu manuālajā tīkla izvēles režīmā. Kā to izdarīt, iespējams izlasīt tālruņa lietošanas pamācībā,” pastāstīja Jalinskis.

Obligāta elektroniskā anketa

Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Kaļķe skaidroja, ka līdz policijai šādas īsziņas nenokļūst, tāpēc nekādas mobilo telefonu lietotāju pārbaudes netikšot veiktas.

Toties pārbaudes skars pašmāju ieceļotājus un ārvalstu iebraucējus, kuriem, sākot no pirmdienas, ir obligāti jāaizpilda elektroniskā anketa tīmekļvietnē “covidpass.lv” un jāparāda QR kods robežsargiem, kas apliecina datu iesniegšanu.

Policijai pat ir tiesības apturēt transportlīdzekli, lai pārliecinātos, vai ceļotāji ir reģistrējušies minētajā sistēmā.

Valsts policija veicot kontroli, gan sazvanot personas, kurām jāatrodas paš­izolācijā, gan braucot klātienē uz norādīto pašizolācijas adresi.

Policija kontrolē tikai pašizolācijas ievērošanu, bet nekontrolē tās personas, kuras apkārtējiem ir daudz bīstamākas, jo atrodas karantīnā, tātad ir inficējušās vai bijušas kontaktā ar kovida slimnieku. Par šiem cilvēkiem atbild Veselības inspekcija. Šīs iestādes preses sekretāre Māra Kalniņa pastāstīja, ka inspekcijas pārstāvji pārbaudes veicot tikai telefoniski.

Ja rodoties aizdomas, ka attiecīgā persona pārkāpjot karantīnas noteikumus, tad tiekot ziņots policijai.

Uz jautājumu, cik reižu inspekcija ziņojusi policijai par iespējamiem pārkāpumiem, preses sekretāre atbildēja, ka ne reizi, jo tie neesot konstatēti…

Valsts policijas veiktās pārbaudes

* No šī gada 1. jūlija līdz 30. septembrim Valsts policija ir veikusi 102 474 preventīvās pārbaudes, tajā skaitā reaģēts uz 6405 izsaukumiem un 12 327 pārbaudes veiktas sabiedriskās ēdināšanas vietās.

* Ņemot vērā Valsts robežsardzes saņemtos apliecinājumus par personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm (nedrošās valstis pēc SPKC informācijas), veikts 41 651 zvans un 7161 izbraukums, lai nodrošinātu paš­izolācijas kontroli.

* Kopumā reģistrēti 303 administratīvā pārkāpuma procesi.

* Septembrī policija ir uzsākusi 155 administratīvā pārkāpuma procesus par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu. No tiem lielākā daļa – 107 procesi – uzsākti tieši par pašizolācijas neievērošanu.

* Uzsākti 38 administratīvā pārkāpuma procesi par citiem pārkāpumiem – darba laika turpināšanu izklaides vietās pēc pulksten 24, kā arī desmit administratīvā pārkāpuma procesi par pulcēšanās ierobežojuma neievērošanu.

Dati: Valsts policija