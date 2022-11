Izgatavo savu lāpu 18. novembra svētkiem! Ieteikt 3







Lāpu ikviens var izgatavot pats, un tad nebūs jāpērk Ķīnā ražotās bambusa lāpas, iesaka arhitekts Jānis Ārgalis, kurš sestdien, 12.novembrī, Rīgā Kalnciema kvartālā vadīja lāpu gatavošanas meistardarbnīcu.

Īsā lāpas izgatavošanas instrukcija, ko var izlasīt vietnē www.studijablukis.lv, ir tāda: ap koka kātu apvij džutas audumu un auklu, starpās saliekot koka skaliņus, un gatavo lāpu iemērc parafīnā. Bet cik garu kātu ņemt, cik resnu aklu meklēt? Tāpēc lūdzu Jāni meistardarbnīcā visas darbības stāstīt un rādīt soli pa solim.

Tātad – vajadzīgs taisns miets, audums, skaliņi, virve un izkausēts parafīns. Kātam vislabāk derēs lazda, kā arī bērzs vai pīlādzis. Kāta garums katram lāpas nesējam būs savs. Mežā griežot mietu, var piemērīt tā, lai sniedzas cilvēkam līdz gurniem. Bērniem paredzētai lāpai derēs tievāks miets, lai vēlāk nepiekūst rokas, nesot uguni stundu ilgā gājienā.

Jānis iesaka ņemt džutas audumu, jo tas no visiem dabīgajiem audumiem ir pats lētākais, turklāt var izmantot arī strēmeles no veciem kartupeļu maisiem. Ieteicamais strēmeles garums – 2,5 metri, platums – no 20 līdz 30 cm. Arī džutas virves garums – 2,5 metri (virves resnums – vismaz 5 mm). Nākamā sastāvdaļa – skaliņi, ko var plēst no pagalēm, galvenais nosacījums – jo plānāki, jo labāki. “Ja ieliks biezu, resnu skaliņu, lāpa var ātrāk izdegt,” saka meistars.

Taisot lāpu, auduma lentu cieši tin apkārt vienam mieta galam, pirms tam liekot uz auduma skaliņus citu pie cita un pakāpeniski pietinot klāt. Lenta jānostiepj, lai to var uztīt ļoti blīvi. Tas ir ļoti svarīgi! Ja uztīs vaļīgi, paliks iekšā pārāk daudz gaisa, un lāpa izdegs pārāk ātri, turklāt lietotājam nebūs droša. Skaliņi jāsaliek uz lentas sākumā, apmēram uz pusotra metra, lai tad beidzamo metru pietītu klāt tāpat. Kad audums uztīts, tam aptin apkārt virvi (lai labāk nofiksētu, var iesist mazu nagliņu). Virve kalpo arī par degmateriālu un labāk nospriego lāpu. Tinot striķi, svarīgi striķa pirmo galiņu izlikt augšpusē, tā, lai tas paliek pāris centimetrus ārā, jo kalpos kā degdiegs.

Pagatavoto lāpu iemērc izkausētā parafīnā. “Kad gatavoju uzreiz daudzas lāpas, izkausēju veselu spaini parafīna. Ja gatavo tikai dažas lāpas, var iztikt ar nelielu katliņu. Tajā lāpu nevarēs iemērkt visu, taču “sauso” gabalu tad aplej ar kausiņu,” stāsta Jānis. “Lāpa jāizmērcē ilgāk par minūti; pēc tam jānoliek kādas 10 minūtes notecināt, lai pilnīgi viss liekais parafīns iztek ārā. Ja ir par daudz parafīna, tad vēlāk, lāpai degot, tas var tecēt uz rokām.” Parafīna trauks noteikti jāuzmana, jo, kad parafīns sāk vārīties, tā tvaiki var aizdegties.

Lāpa jāaizdedzina no augšpuses, tad tā degs ilgāk. Pēc Jāņa ieteikumiem gatavotā lāpa bezvējā degs apmēram stundu, vējainā laikā īsāku laiku – apmēram 40 minūtes. Pēc tam noteikti jānoliek ugunsdrošā vietā vai jāaplej ar līdzi paņemtu ūdeni. Šāda lāpa piemērota arī lietainam laikam.

Tā kā Jānis pārdod arī gatavas lāpas, vaicāju, vai, atklājot visus darināšanas knifus, viņš sev nerada jaunus konkurentus. Jānis atbild, ka viņam šī nodarbe vairāk ir kā hobijs, nevis bizness, jo lāpas izgatavošana ir laikietilpīgs darbs. Jāņa galvenā motivācija – iemācīt arī citus izgatavot lāpas dažādiem svētkiem, kur iederas ugunsrituāli.