100 000 eiro kukulis: KNAB atklāj mēģinājumu no melnā saraksta izdzēst Krievijas juristu Miščenko 0
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) apcietināšanas par gatavošanos dot 100 000 eiro kukuli Latvijas Iekšlietu ministrijas (IeM) amatpersonai ir saistītas ar centieniem no melnā saraksta izdabūt Krievijas pilsoni Aleksandru Miščenko – juristu, kurš vismaz agrāk strādājis Krievijas Nacionālajā drošības akadēmijā, liecina Latvijas Televīzijas raidījuma “de facto” rīcībā esoša neoficiāla informācija.
Kā ziņots, viens no apcietinātajiem ir KNAB redzeslokā un uz tiesas sola jau iepriekš pabijušais kādreizējais Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes Iekšējās drošības daļas darbinieks Alvis Pīlāgs. Viņu 2008.gadā KNAB aizturēja aizdomās par kukuļņemšanu. Tiesvedība vairāk nekā desmit gadu garumā dažādās instancēs Pīlāgam noslēdzās ar četru gadu cietumsodu.
Viņš sodu sāka izciest 2022.gada pavasarī, tika atbrīvots pirms laika, bet šomēnes atgriezās aiz restēm kā apcietinātais jaunajā KNAB izmeklēšanā.
Pīlāgs esot zināms kā jurists un cilvēktiesību aizstāvis, kurš palīdzējis Krievijas pilsoņiem risināt problēmas saistībā ar uzturēšanās atļaujām un atrašanos melnajā sarakstā. Krievijas vēstniecība Latvijā pirms dažiem gadiem Pīlāgu kā pirmo iekļāva Latvijas advokātu sarakstā, pie kuriem var vērsties Krievijas pilsoņi, kam nepieciešama juridiskā palīdzība. Savukārt Pīlāgs ik pa laikam ar “īkšķīti” reaģējis uz Krievijas vēstniecības ierakstiem platformā “Facebook”.
Pirms pieciem gadiem Pīlāgs kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no Rīcības partijas. Toreiz saraksta lokomotīve bija tagad uz Krieviju aizmukušais biedrības “Latvijas krievu pasaule” priekšsēdētājs Ruslans Pankratovs, kurš kļuvis par regulāru viesi Kremļa propagandas raidījumos. Pirms vairākiem gadiem pozējot kādam fotoattēlam ar Rīcības partijas valdes locekli Eināru Graudiņu, Pīlāgam pie krūtīm piesprausta lielizmēra Georga lente, norāda “de facto”.
No KNAB sniegtās informācijas izriet, ka Pīlāgs un viņa līdzdalībnieks sagatavojās nodot 100 000 eiro kukuli IeM amatpersonai, lai tā panāktu ieceļošanas aizlieguma atcelšanu ārvalstniekam. Taču no kukuļdevējiem neatkarīgu iemeslu dēļ nauda netika nodota.
Melnajā sarakstā personas iekļauj tieši iekšlietu ministrs, taču pamatojumu sagatavo Valsts drošības dienests.
“de facto” rīcībā ir neoficiāla informācija, ka KNAB vārdā nenosauktais Krievijas pilsonis, kura interesēs kukuļošana esot plānota, ir Miščenko. Latvijas melnajā sarakstā viņu iekļāva neilgi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Šogad iebraukšanas aizliegums Miščenko ticis pagarināts.
Par Miščenko publiski atrodamā informācija liecina, ka viņš ir juridisko zinātņu doktors un bijis saistīts ar Krievijas Nacionālo drošības akadēmiju. Vecākā iestādes mājaslapas versijā minēts, ka viņš dzimis 1954.gadā, bijis akadēmijas priekšnieka vietnieks un vadījis nodaļu sadarbībai ar spēka struktūrām.
Latvijā tiesai tuvākajās dienās būs atkārtoti jālemj, vai Pīlāgam un otram lietā iesaistītajam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, vēstīja “de facto”.