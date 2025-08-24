#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
"Krievija ir piekāpusies un atzinusi sākotnējo kara mērķu izgāšanos!" pārliecināts Venss

24. augusts 2025
ASV viceprezidents Dž. D. Venss paziņoja, ka Kremlis ir atzinis sakāvi, mēģinājumā pakļaut Ukrainu, raksta dialog.ua.

ASV viceprezidents Dž. D. Venss apgalvo, ka Krievija jaunākajās sarunās ar amerikāņu pusi piekāpās Baltā nama īpašniekam Donaldam Trampam un atzina neiespējamību īstenot savus sākotnējos kara mērķus pret Ukrainu. Venss par to runāja intervijā NBC News.

“Es domāju, ka krievi pirmo reizi 3,5 gadu laikā ir būtiski piekāpušies Trampam ,” sacīja viceprezidents.

Tādējādi, pēc Vensa teiktā, Kremļa režīms atzina, ka Ukrainas valsts pēc kara saglabās savu teritoriālo integritāti, un arī atteicās no plāniem izveidot Ukrainā marionešu valdību.

Venss uzskata, ka Kremlis it kā ir “parādījis elastību savu pamatprasību kontekstā”.

Turklāt viceprezidents paziņoja, ka Krievija atsakās pārtraukt uguni “daudzu iemeslu dēļ”, un Amerikas Savienotās Valstis nekontrolē Krievijas varas iestāžu rīcību, pretējā gadījumā karš būtu beidzies tūlīt pēc Trampa stāšanās amatā.

Vienlaikus Venss piebilda, ka Amerikas līderim joprojām ir daudz trumpju, ko var izmantot spiediena izdarīšanai, lai mēģinātu izbeigt karu.

Viceprezidents arī sacīja, ka galu galā ukraiņi pieņems lēmumu par teritoriālajiem jautājumiem.

