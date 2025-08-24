FOTO. No Keitas neviens tādas vizuālas pārmaiņas negaidīja! Paparaci nofotografē pirmos kadrus ar “jauno” Velsas princesi 0
Velsas princese šodienas svētdienas rīta dievkalpojumā Balmorālā pārsteidza ar jaunu izskatu — viņas mati kļuvuši par vairākiem toņiem gaišāki, izskatoties blondāki nekā jebkad, raksta Dailymail.com.
Princis Viljams pats sēdās pie stūres, vadot ģimeni uz Crathie Kirk baznīcu — līdzās viņam pasažiera sēdeklī smaidīja 43 gadus vecā Keita, bet aizmugurē sēdēja princese Šarlote (10), kā arī prinči Džordžs (12) un Luiss (7), kas bija tērpti saskaņotos tērpos.
Kopā ar Velsas ģimeni uz dievkalpojumu devās arī karalis Čārlzs III ar karalieni Kamillu, kā arī princese Anna. Karalis, kurš pagājušajā nedēļā uzsāka ikgadējās vasaras brīvdienas Balmorālā, bija ģērbies elegantā uzvalkā ar rozā kreklu un tartāna kaklasaiti, simboliski godinot Skotijas Augstieni.
Kamilla (78) izvēlējās krāsainu kleitu ar krēmkrāsas šalli un cepuri ar spalvu, bet princese Anna (75) bija tērpusies košāk par visiem — tirkīza blūzē ar lielu apkakli, saskaņotu žaketi un cepuri.
Viljams, 43, kā rāms un elegants šoferis sēdēja uzvalkā ar kaklasaiti, bet Keita mirdzēja melnā cepurē ar dekoratīvu banti, rakstainā žaketē un tumši sarkanā blūzē.
Tradīcija doties uz Crathie Kirk baznīcu Balmorālā karaliskajai ģimenei ir sena — arī 17. augustā karalis pats bija pie stūres, vedot sevi un Kamillu uz dievkalpojumu.