“Tas bija kas draudīgs, bariņš melnādaino apstājās un…!” sieviete dalās ar Ogres svētkos redzēto 0
Migrantu politika Latvijā ir strīdīgs jautājums – vieni saka, ka jādod ikvienam bēglim sākt jaunu dzīvi, citi uztraucas, ka Rīgas un citu lielāko pilsētu ielas nu piepilda ārzemnieki, no kuriem vien maza daļa skaitās bēgļi, patiesībā viņi brauc šeit pēc vieglākas dzīves.
Šajā nedēļas nogalē Ogrē notika pilsētas svētki un tur kāda sieviete arī pamanījusi bariņu tumšādainu vīriešu, kuri viņai diemžēl visu svētku sajūtu sabojāja.
“Neizkrīt no prāta šodien. Ogre. Pilsētas svētki. Bariņš melnādaino apstājas pie piparkūku un karameļu tirgotājas un ņirgājās. Mūsu miestā ir pāris afrikāņi, piemēram katoļu vikārs un citi, bet šie bija kas draudīgs,” sieviete raksta.
Komentāros kāds saka, ka tūliņ kāds nosauks teksta rakstītāju par rasisti, cits saka, ka arī bija svētkos un neko tādu nemanīja.
Kaspars kāds raksta: “Kur var pārspīlēt. Vakar ar tur biju, nekādi bari nestaigāja. Jā pāris bija, bet PP darbinieku krietni vairāk. Ja cilvēks pasmejas par kaut ko, uzreiz ņirgāšanās un apdraudējums? Tikai citas ādas krāsas dēļ?” Irēna viņam piekrīt, rakstot, ka tas ir tikai sākums.
“Varbūt ieraudzīja stendā kaut ko, kas izraisīja jautrību? Piparkūkām mēdz būt interesantas formas. Varbūt viņu mājās cepumi ir tikai ēdiens?” savukārt kāda cita komentētāja ir daudz pozitīvāk noskaņota.
Citi, protams, komentē situāciju plašākā mērogā: “Pēc gada būs iespēja mainīt imigrācijas politiku. Ievēlet kknservativus spēkus. Jautājums, vai mēs, kā tauta, to spēsim?”
Vēl kāds vīrietis uzdod jautājumu visiem soctīklotājiem: “Paskatieties kā britiem un zviedriem iet, un kas jums liek domāt ka pie mums būs savādāk?”
Vai Tevi uztrauc migrācijas jautājums Latvijā? Varbūt esi nokļuvis situācijā, kas tev licis justies neērti vai pierāda, ka šī politika būtu jāmaina? Uzraksti savu pieredzi man uz [email protected].