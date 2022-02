Inženieru arsenāla fasāde gar Imperatora ielu. Foto: Ivars Soikāns

Restaurējot Inženieru arsenāla ēku Daugavpils cietoksnī , atrastas vairākas relikvijas Ieteikt







Ivars Soikāns, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Īstenojot Eiropas Savienības finansiāli atbalstīto projektu “Rīteiropas vērtības”, Daugavpils cietoksnī noslēgušies būvdarbi restaurējamajā Inženieru arsenāla ēkā, “Latvijas Avīzi” informēja Daugavpils pilsētas domes vecākais eksperts projektu jautājumos Artjoms Mahļins.

“Patlaban norit būvdarbu nodošana ekspluatācijā, tiek gatavoti nepieciešamie dokumenti, telpas ir gatavas ekspozīciju ierīkošanai. Laiks, kad tika sākta Inženieru arsenāla restaurācija, patiesībā bija pēdējais brīdis, kad minēto valsts nozīmes arhitektūras pieminekli vēl varēja glābt,” norādīja Artjoms Mahļins.

Lai gan finansējums bija pieejams tikai ēkas vienas daļas atjaunošanai, saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes uzstādījumu, jumts tika atjaunots visai ēkai. Tā kā ēkas iekšējās konstrukcijās uzkrājies liels mitruma daudzums, būs nepieciešami vēl vairāki gadi, lai tiktu no tā vaļā.

Veco jumta konstrukciju demontāža un jauna jumta izbūve bija lielākais un sarežģītākais darbs ēkas restaurācijā. Jumta segumam tika izvēlēts cietoksnim raksturīgais cinkotais skārds. Pēc seniem rasējumiem ir atjaunoti arī skursteņi to vēsturiskajā izskatā.

Nebūs garlaicīgi uzturēties

Foto: Ivars Soikāns

Interesants risinājums ir rasts Inženieru arsenāla ēkas fasādes atjaunošanai. Tai gar Imperatora ielu lielā platībā bija saglabājies vēsturiskais apmetums. Līdz ar to gar Imperatora ielu tika atjaunots iztrūkstošais apmetums, savukārt no iekšpagalma puses tika atsegta ēkas sarkano ķieģeļu siena. Atšķirībā no restaurētās Artilērijas arsenāla ēkas, kur mājvietu radis Rotko centrs, Inženieru arsenāla iekštelpās vairāk izmantota apmetuma konservācija ar retušu.

Lai iegūt vēlamo rezultātu, būvniecības dalībnieki, arhitekti un piesaistītais restaurācijas speciālists Pēteris Blūms diskutēja par katras telpas noformējumu, gan par apdares slāņiem, gan krāsām un tonalitātēm. Rezultātā katra šīs ēkas daļas telpa ir sava veida mākslas darbs, uzsvēra Artjoms Mahļins.

Rekonstrukcijas gaitā ēkā ir saglabātas un tiek eksponētas daudzas būvdetaļas, tajā skaitā “pēdas” vecajos ķieģeļos. Kur tas bijis iespējams, restaurētas un savās vietās uzstādītas ir arī vēsturiskās palodzes, daži logi un vēsturiskās restes.

Uzietas vairākas relikvijas

Būvdarbu gaitā ēkas iekšējā pagalmā, kas vairākas reizes ir ticis pārrakts, ir izdevies atrast zobena detaļas, kara laiku lāpstiņas atliekas, vairākus pakavus, pogas no dažādu laiku militārajām uniformām.

Lielākais atradums ir tvaika tvertne – interesants 19. gadsimta industriālā mantojuma paraugs.

Vēsturiski Inženieru arsenāla iekšpagalmā bija ierīkota piebūve ar divām tvaika tvertnēm, kas nodrošināja papildu jaudu dažādiem darbgaldiem, tajā skaitā simttonnīgajai presei, ko izmantoja dažādu detaļu ražošanā. Divas tvaika tvertnes atradās arī ēkas iekšienē.

Atrakti un iekonservēti darbu gaitā tika arī piebūves vēsturiskie pamati. Pavasarī tajos plānots ierīkot graudzāļu un puķu pļavu.

Ekspozīcija nokomplektēta par 90–95%

Topošā Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra “Inženieru arsenāls” vadītājs Raitis Ķikusts atklāja, ka ekspozīcija tiek veidota sadarbībā ar privātajiem kolekcionāriem, pašvaldības kapitālsabiedrībām un Rīgas Motormuzeju, kurš piedāvā eksponātu deponēšanu. Vēlmi sadarboties izteicis arī privātais muzejs “Pie komandanta”, kura rīcībā ir daudz dažādu ar vēsturi saistītu eksponātu.

Jau šobrīd Inženieru arsenāla iekšpagalmā ir aplūkojams AS “Daugavpils satiksme” dāvātais eksponāts – vēsturiskais tramvajs. Savukārt SIA “Daugavpils ūdens” ir solījusi izstādīt apskatei vēsturisko autoceltni uz kravas automašīnas “GAZ 53” bāzes.

Ēkas pirmajā stāvā vienā no spārniem atradīsies cietokšņa un Daugavpils ekspozīcija, kur varēs aplūkot dažādu tehniku, ražošanas iekārtas, kas pilsētā kādreiz ražotas, kā arī visus atradumus, kas saistīti ar cietoksni un Inženieru arsenālu. Otrajā spārnā plānota vēsturisko transportlīdzekļu ekspozīcija. Lielākā daļa eksponātu nāks no privāto kolekcionāru kolekcijām. Tā būs auto un moto tehnika, auto modeļi, rasējumi, fotogrāfijas, grāmatas, dažādi citi aksesuāri, kas piešķirs ekspozīcijai to laiku noskaņu.

Sadarbībā ar Daugavpils spīdveja klubu un Saules skolu vienu spārnu plānots veltīt spīdvejam, kur būs aplūkojami šī sporta veida motocikli, ekipējums un citas interesantas ar spīdveju saistītas lietas. Savukārt otrajā spārnā plānota ekspozīcija, kur būs aplūkojami ekskluzīvi un eksotiski automobiļi, sacīkšu auto, varbūt arī “Oskara” elektromobilis.

Patlaban topošā Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra “Inženieru arsenāls” ekspozīcija ir nokomplektēta par 90–95%.

Inženieru arsenāls apmeklētājiem varētu tikt atvērts jau šogad vasaras beigās.

UZZIŅA

Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāls

Inženieru arsenāls būvēts laikā no 1840. līdz 1844. gadam un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Vēsturiski šī ēka tika izmantota apbruņojuma priekšmetu un instrumentu izgatavošanai, kā arī remontam.

Ēkā atradās rasētava, metāla lietuve, modeļtelpa un dažādas darbnīcas.

Padomju gados telpas izmantoja mācību ražošanas darbnīcu vajadzībām, kā arī ierīkoja mašīnu garāžas.

Būvdarbi Inženieru arsenāla kompleksā veikti un telpas topošā Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra “Inženieru arsenāls” vajadzībām iekārtotas ar ERAF projekta “Rīteiropas vērtības” finansējumu.