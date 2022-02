Aivars Lembergs dažādos laikos

Ja bezdarbnieks apzog banku, tad 100 000 viņam nav liela nauda! Prokurors par jaunāko Lemberga lietā







Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija vakar paziņoja, ka turpina piemērot koruptīvos noziegumos apsūdzētajam Aivaram Lembergam iepriekš noteikto drošības līdzekli – apcietinājumu, taču nolēma, ka to ir iespējams aizstāt ar 100 000 eiro drošības naudu.

Ja Lembergs spēs šo naudu samaksāt un viņu izlaidīs no cietuma, kurā viņš atrodas gadu, tad nekāda īpaša uzraudzība viņam nebūšot, informēja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs Raimonds Ločmelis. Tiesa arī lēma, ka papildus piemērojams drošības līdzeklis – aizliegums pildīt Ventspils domes priekšsēdētāja amatu.

Tiesa ņem vērā veselības stāvokli

Kāpēc tiesa atbrīvojusi Lembergu no apcietinājuma, ja pirmās instances tiesa nolēma, ka viņš ir jāapcietina, jo no Lemberga puses pastāvot risks sprieduma izpildē. Tiesnese Irina Jansone toreiz norādīja, ka viņš esot traucējis izmeklēšanā un esot pamatotas aizdomas, ka Lembergs varētu pamest valsti. Kurā brīdī tiesa nāca pie secinājuma, ka šādi riski vairs nepastāv?

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Sandra Amola, kura kopā ar tiesnešiem Valdi Vazdiķi un Signi Kalniņu skata Lemberga pārsūdzēto lietu, “Latvijas Avīzei” atbildēja, ka tiesa tādējādi apmierinājusi aizstāvja zvērināta advokāta Māra Gruduļa lūgumu, un pamato: “Tiesas kolēģija uzskata, ka šobrīd ir konstatēti ap­stākļi, kas var būt par pamatu drošības līdzekļa – apcietinājuma – aizstāšanai ar mazāk ierobežojošu drošības līdzekli – drošības naudu. Pieņemot šādu lēmumu, tiesas kolēģija ņem vērā arī apsūdzētā Aivara Lemberga vecumu (Lembergam ir 68 gadi. – Red.), krimināllietas apjomu, sarežģītību, paredzamo izskatīšanas ilgumu un nozīmēto tiesas sēžu skaitu apelācijas instances tiesā. [..]

Konstatējams, ka Aivaram Lembergam ir vairākas saslimšanas, kas kopumā norāda uz nopietniem veselības traucējumiem. Izvērtējot apsūdzētā Aivara Lemberga sūdzības par veselības stāvokli laika posmā no 2021. gada 22. februāra, ziņas par ieslodzījuma vietā un ārpus tās sniegtās medicīniskās palīdzības apjomu, tiesas kolēģija atzīst, ka šobrīd ir radušies tādi veselības apstākļi, kas var būt par pamatu apcietinājuma aizstāšanai ar drošības naudu.

Ievērojot noziedzīgu nodarījumu raksturu un kaitējumu, ņemot vērā pirmās instances tiesas piemērotā soda veidu un mēru, tiesas kolēģija uzskata, ka drošības nauda 100 000 eiro apmērā var nodrošināt kriminālprocesa normālu norisi, jo gadījumā, ja apsūdzētais tiks atbrīvots no apcietinājuma, būs iespējams turpināt lietas izskatīšanu.

Ņemot vērā tiesas rīcībā esošās ziņas par Aivara Lemberga legālajiem ienākumiem, nav pamata apšaubīt, ka drošības naudas apmērs ir samērīgs ar apsūdzētā mantisko stāvokli.”

Tiesnese S. Amola aģentūrai LETA norādījusi, ka drošības līdzeklis ar aizliegumu izbraukt no valsts Lembergam pašlaik nav piemērots.

Prokurors: varēja piemērot mājas arestu

Valsts apsūdzības uzturētājs Lemberga lietā pirmajā tiesu instancē prokurors Juris Juriss ir pārsteigts, ka Lembergam, kurš vainojams 19 noziedzīgos nodarījumos, ir piespriesta nesamērīgi maza drošības nauda.

“Iedomāsimies situāciju, ja kāds nolaupītu bankā miljonu, bet viņam tiesa uzliktu drošības naudu, piemēram, 10 eiro, jo viņš, lūk, ir bezdarbnieks. Tiesai ir jāizvēlas adekvāts drošības līdzeklis, nevis tāds, kurš apcietinātajam būtu panesams, kā tas ir noticis Lemberga gadījumā. Tiesa nav izvēlējusies procesuālajam garam atbilstošu drošības līdzekli, bet izvēlējusies tādu, kādu par nepieciešamu uzskata apsūdzētais, jo viņam to būtu ērtāk un vieglāk izpildīt,” uzskata J. Juriss.

“Ja apsūdzētais saka, ka viņam nav tik lielas naudas summas, kādu tiesa ir noteikusi, tad tiesai būtu jāatsakās no šāda drošības līdzekļa, nevis tas jāpiemēro, vadoties no tā, vai apsūdzētais to varēs samaksāt. Šajā gadījumā netika vērtēts, kādas ir bijušas izdarītā nozieguma sekas, kā arī pirmajā instancē piespriestā soda bargums. Pirmā tiesu instance vairākkārt bija pārliecinājusies, ka Lembergs ilgstošā laika periodā vairākkārt bija pārkāpis tiesas piemērotos procesuālos piespiedu līdzekļus, diemžēl apelācijas tiesa šo faktu ignorē.”

Prokuroram nav saprotams arī tas, kas traucējis tiesai piemērot Lembergam mājas arestu, ja jau viņa veselības stāvoklis ir tik slikts. “Tur viņš varētu atveseļoties, un tiklīdz veselība uzlabotos, varētu atgriezties atpakaļ apcietinājumā,” uzskata Juriss.

Kad spriedums – nav zināms

Atgādināšu, ka bijušais Ventspils mērs Aivars Lembergs ir pārsūdzējis pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru viņam piespriests piecu gadu cietumsods, kā arī mantas konfiskācija un 20 000 eiro liels sods. Lembergs tika atzīts par vainīgu kukuļņemšanā, naudas atmazgāšanā, neatļautā dalībā mantiskā darījumā, dokumentu viltošanā, kā arī savu īpašumu slēpšanā. Rīgas apgabaltiesa krimināllietu sākusi skatīt apelācijas kārtībā un plāno to izskatīt visu šo gadu. Pagaidām netiek prognozēts, kad lietu varētu pabeigt.

Apcietinājumā saņem arī algu

Portāls “nra.lv” raksta, ka Lembergs tiesai esot skaidrojis, ka viņam bankas kontā ir uzkrājušies apmēram 70 000 eiro, jo, atrodoties cietumā, viņš nav tērējis pensiju. Šo pašu summu A. Lembergs nosaucis tiesas sēdes starpbrīdī, sarunājoties ar savu dēlu. A. Lembergs piebildis, ka pārējo summu sadabūt nebūs problēmu, jo to kaut vai “pa piecītim” sametīšot ventspilnieki…

Atgādinām, ka Lembergs ir viens no retajiem Latvijas pensionāriem, kam ir liela vecuma pensija – kā liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2019. gadu, viņš pensijā gadā saņēmis 73 111,05 eiro, kas mēnesī iznāk 6092 eiro.

A. Lembergam maksājot algu Ventspils domē – apmēram 1500 eiro mēnesī –, jo viņš kā domes deputāts esot turpinājis strādāt attālināti no cietuma. Lembergs gūstot ienākumus arī no nekustamā īpašuma iznomāšanas – apmēram 3000 eiro mēnesī. Tiesa ņēmusi vērā minēto līdzekļu legālo izcelsmi.

A. Lembergs pagājušā gada vasarā ar 6536 balsīm tika ievēlēts par Ventspils domes deputātu, taču apcietinājuma dēļ domes darbā piedalīties nevarēja. Ventspils pašvaldība savā mājaslapā vakar publicējusi paziņojumu, kurā izsaka cerību, ka Lembergs varēs iziet rehabilitāciju, un “esam pārliecināti, ka tas dos iespēju A. Lembergam atkal aktīvi iesaistīties pilsētas attīstības jautājumos, lai kopīgi ventspilnieku ikdienu veidotu aizvien labāku”.