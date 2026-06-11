Ierastais “Smart-ID” pamazām iziet no “modes”. Bankas sāk piedāvāt labāku risinājumu autorizācijai 0
“Smart-ID” sistēma, lai ielogotos internetbankā un citās vietnēs, šķiet jau pavisam ierasta. Taču arī autorizācijai ir jāiet līdzi laikam, piedāvājot arvien modernākus un drošākus variantus. Iespējams, arvien vairāk banku sāks pāriet uz jaunu sistēmu, taču šobrīd šādu lēmumu ir pieņēmusi viena.
“Bigbank” kļuvusi par pirmo banku Latvijā, kas piedāvā jaunu pieslēgšanās risinājumu internetbankai “Smart-ID+”, sniedzot papildu drošību klientiem, informē “Bigbank” Latvijas filiālē.
Galvenā izmaiņa klientiem, kas iepriekš autentifikācijai izmantoja “Smart-ID”: ar uzlaboto “Smart-ID+” katru pieslēgšanos uzsāk un apstiprina lietotājs pats, kas pasargā no pikšķerēšanas un sociālās inženierijas uzbrukumiem, vienlaikus padarot autentifikāciju ātrāku un intuitīvāku gan datorā, gan mobilajās ierīcēs.
“Internetbanka ir viena no ikdienā visbiežāk izmantotajām bankas funkcijām, tāpēc tai jābūt vienkāršai un drošai,” apgalvo “Bigbank” Latvijas filiāles vadītājs Edgars Surgofts.
Viņš norāda, ka “Smart-ID+” ieviešana ir vēl viens solis “Bigbank” kā universālas bankas attīstībā Baltijā. Jau vēstīts, ka šogad banka Latvijā ieviesusi norēķinu kontus un debetkartes privātpersonām, maksājot 2 % gadā par konta atlikumu, kā arī nodrošinot bezmaksas maksājumus un konta uzturēšanu.
“Smart-ID+” darbojas tajā pašā “Smart-ID” lietotnē, un līdzšinējie PIN1 un PIN2 kodi paliks nemainīgi. Ieteicams tikai pārliecināties, ka telefonā pieejama jaunākā “Smart-ID” lietotnes versija. Visas izmaiņas stāsies spēkā automātiski – klientiem nav jāinstalē jauna lietotne, jāveido jauns “Smart-ID” konts vai jāmaina PIN kodi.
Pieslēdzoties internetbankai ar “Smart-ID+”, vairs nebūs jāievada personas kods. Tā vietā pieslēgšanās būs tikai jāapstiprina “Smart-ID” lietotnē.
Ja klients internetbankai pieslēgsies no datora, ekrānā parādīsies QR kods. Tas būs jānoskenē ar “Smart-ID” lietotni telefonā un pieslēgšanās jāapstiprina ar PIN1. Savukārt, pieslēdzoties no mobilās ierīces, “Smart-ID” lietotne atvērsies automātiski, un klientam būs jāapstiprina pieslēgšanās ar PIN1.