Uz kuras rokas jūs nēsājat pulksteni? Šī šķietami mazsvarīgā izvēle var daudz ko par jums atklāt 0
Rokas pulksteņa nēsāšana var šķist sīka detaļa. Taču tieši šīs detaļas bieži vien atklāj par cilvēku vairāk nekā vārdi. Psihologi un ezotēriķi uzskata, ka pulksteņa izvēle var atspoguļot ne tikai cilvēka stilu un paradumus, bet arī domāšanu, uzvedību un pat pasaules uztveri.
Vai esi kādreiz aizdomājies, kāpēc pulksteni nēsā tieši uz vienas rokas, nevis otras?
Rokas pulksteņi ir samērā jauns izgudrojums. 20. gadsimta sākumā, īpaši Pirmā pasaules kara laikā, tie pakāpeniski aizstāja kabatas pulksteņus, galvenokārt to ērtību dēļ.
Laika gaitā pulksteņi vairs nav tikai laika mērīšanas līdzeklis. Mūsdienās tie ir aksesuāri, kas var paust statusu, gaumi un dzīvesveidu – neatkarīgi no tā, vai tas ir klasisks modelis, sporta pulkstenis vai dizainera versija.