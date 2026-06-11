“Kaķis netika pamests” – Adriana Miglāne pirmo reizi runā par adoptētā runča Gabīša atdošanu patversmei 0
Mūziķe Adriana Miglāne pēc rehablitācijas un Minesotas programmā aizvadīta mēneša pirmo reizi komentējusi ziņas par sava adoptētā runča Gabīša nonākšanu atpakaļ dzīvnieku aizsargu paspārnē. Izdevumam “Privātā Dzīve” viņa atklājusi savu stāsta pusi.
Vēl pavasarī, aprīlī, Adriana ar neviltotu prieku dalījās stāstos par runci, kuru viņa adoptēja no patversmes un kurš, kā viņa teica, “pielīmējās klāt kā šallīte”. Pēc neilga laika sabiedrību pāršalca ziņa, ka runcis ir aizvests atpakaļ uz patversmi.
Māksliniece šo tēmu cilā nelabprāt, tomēr neslēpj, ka notikušais viņai pašai ir ļoti smags trieciens. Viņa vērš uzmanību uz to, ka dokumentos, ko paraksta pie adopcijas, ir iestrādāts punkts, kas ļauj dzīvnieku atgriezt, ja saimnieks apzinās, ka esošajos apstākļos nespēj par mājdzīvnieku pilnvērtīgi parūpēties.
Brīdī, kad Gabītis nonāca atpakaļ pie dzīvnieku aizstāvjiem, biedrība “Ķepu-Ķepā” sociālajos tīklos nāca klajā ar aizkustinošu uzrunu, kurā uzsvēra, ka četrkājainā drauga paņemšana ir nopietna atbildība.
Pēc tam, kad patversmes darbinieki dalījās ar runča stāstu un uzrunāja sabiedrību, Gabītim ātri vien izdevās atrast jaunu saimnieku. Viņu savā aizgādībā paņēma fotogrāfe un pašmāju televīzijas projektu dalībniece Dana Gulbe.
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