Vietnēs “AliExpress” un “Temu” tirgo īstas mājas: jā, cilvēki tās patiešām iegādājas 2
Ķīnā bāzētajos tiešsaistes iepirkšanās veikalos – “AliExpress” un “Temu” – var iegādāties dzīvojamās mājas ar trim guļamistabām, vannasistabu, virtuvi un pat saules paneļiem. Pats svarīgākais – tas nav joks, raksta medijs Daily Mail.
Iepirkšanās platformā” AliExpress” tiek piedāvātas izjaucamas konteinermājas ar platību no 6 līdz 12 metriem. Viens no modeļiem ar trim guļamistabām maksā aptuveni 4781 eiro, turklāt piegāde ir bezmaksas. Gaidīt gan nākas aptuveni divus mēnešus.
Pārdevēji sola, ka mājoklis ir gatavs dzīvošanai uzreiz pēc uzstādīšanas. Dažiem modeļiem tiek nodrošināta pat piecu gadu garantija, un pašu konstrukciju var pielāgot savām vēlmēm – izvēlēties plānojumu un komplektāciju.
Līdzīgi piedāvājumi atrodami arī vietnē “Temu”. Amerikāņu blogeris salika vairākas šādas konstrukcijas un sarīkoja eksperimentu – pavērsa pret māju rūpniecisko ventilatoru. Konstrukcija sāka vibrēt.
Kāda sieviete no Austrālijas pusgadu pēc ievākšanās vienā no šīm mājām sniedza godīgu atsauksmi: “Vēl stāv. Esmu diezgan apmierināta ar to, ko saņēmu.” Taču viņa atzina, ka saskārusies ar ūdens noplūdēm un pašrocīgi labojusi tualeti.
Tikmēr kāds cits amerikāņu blogeris no Kanzasas vietnē “Temu” nopirka trīs ķīniešu minilaivas ar elektromotoriem un devās tās testēt uz ezera. Laivas izrādījās niecīgas, un blogeris nogremdēja divas no tām, tiklīdz tajās iesēdās. Tālāk viss aizgāja pēc domino principa: lielā laiva iestrēga zema ūdens līmeņa dēļ, trešajai minilaivai izlādējās akumulators.