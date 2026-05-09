"Situācija neuzlabojas ne par matu!" Balodis satraukts par sabiedrības noskaņojumu un vēlēšanu bardaku

18:49, 9. maijs 2026
Viedokļi

Rīgas domes deputāts Ringolds Balodis TV24 raidījumā “Runāsim atklāti” pauda bažas par sabiedrības pieaugošo pesimismu un uzticības zudumu vēlēšanu procesam. Viņš norādīja, ka cilvēkos arvien vairāk pieaugot sajūta, ka situācija valstī neuzlabojas.

R. Balodis norāda, ka, viņaprāt, sabiedrībā pieaug depresīvs noskaņojums un pesimisms. Viņš skaidro, ka to izjūt, runājot ar vēlētājiem un cilvēkiem uz ielas, jo daudzi uzskatot, ka situācija valstī neuzlabojas “ne par matu”.

Viņaprāt, arvien grūtāk kļūst pārliecināt cilvēkus doties balsot un piedalīties vēlēšanās, jo daļai sabiedrības rodas sajūta, ka vēlēšanu rezultāti tik un tā tiekot ietekmēti vai manipulēti.

R. Balodis arī kritizē vēlēšanu organizēšanas kvalitāti, norādot, ka no vēlēšanām uz vēlēšanām atkārtojoties dažādas problēmas un “bardaks sistēmās”.

