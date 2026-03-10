Foto: Ekrānuzņēmumi no TV3 video

VIDEO. Strīds pie veikala Sarkandaugavā pārvēršas asiņainā kautiņā – vīrietim sagriež seju ar neparastu “ieroci” 0

LA.LV
10:31, 10. marts 2026
Ziņas Krimināls

Sestdienas vakarā Sarkandaugavā izcēlies vardarbīgs konflikts, kura laikā kādam vīrietim ar papīra nazi tika sagriezta seja. Par notikušo plašāk ziņots TV3 raidījumā “Degpunktā”.

Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
TV24
“Cik tie cilvēki ir stulbi!” Pauls Timrots netur mēli aiz zobiem un skarbi kritizē sabiedrības reakciju uz degvielas cenām
Kokteilis
Tavs sapņu vīrietis: šo zodiaka zīmju pārstāvji dievina kārtību un visu dara paši
Lasīt citas ziņas

Kā norāda aculiecinieki, visi konfliktā iesaistītie bijuši alkohola reibumā un strīds sācies pēc tam, kad kāds vīrietis piesējies sievietei.

“Sēdēja kājas izstiepis… Viņš kādai meitenei piesējās. Laikam viņa piezvanīja savam draugam, tas iznāca un teica: ko tu piesienies manai meitenei? Viņš teica: neko nepiesienos. Un tas arī viss. Es aizgāju prom. Bet arī drīz pēc tam redzēju, ka tur ir policijas lampas. Viņš izskatījās tāds baismīgs vecis – tas, kurš tur sēdēja,” stāstīja vietējā iedzīvotāja.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Gaidām gūzmu attaisnojumu, ka to nevar izdarīt” – naftas cenas krīt, bet cilvēki jau prognozē, kas notiks Latvijas DUS
TV24
Ekonomikas ministrs sola veidot pārtikas cenu grozu senioriem
Kokteilis
“Liels prieks, gandarījums un lepnums…” Danas Reiznieces ģimenē sagaidīts mazulis – bijusī politiķe neslēpj prieku

Video dzirdams, ka notikuma vietā valdījis liels haoss. “Lūdzu, nevajag viņu griezt… Ā, viņš man kož! Nevajag viņu sist,” kliedz sieviete. Savukārt kāds vīrietis sauc: “Aļona, nelien zem naža, nelien zem naža. Ar šo [cenzēts] ir cauri.”

Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska skaidro: “Pašreizējā informācija liecina, ka pie veikala starp sievieti un vīrieti bija izcēlies konflikts, bet vēlāk konfliktā iesaistījušies vēl divi vīrieši. Konflikta laikā viens no vīriešiem izvilcis papīra nazi un citam vīrietim ar to nodarījis miesas bojājumus.”

Uzbrucējs aizturēts, un policija sākusi kriminālprocesu par vieglu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu. Vietējie iedzīvotāji raidījumam norāda, ka pie konkrētā veikala regulāri pulcējas iereibuši cilvēki un konflikti tur notiek bieži.

Brīdinām – sižetā redzami nepatīkami skati!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Dēļi izdūrās cauri tramvajam kā zobeni: Rīgā smaga auto, busiņa un tramvaja avārija uz sliedēm
Krimināls
Draud ar raketi izšķaidīt “pauri”, nogalināt sievu un uzspridzināt māju: Imantas iedzīvotāji gadiem dzīvo bailēs kaimiņa Jāņa dēļ
RAKSTA REDAKTORS
Jauns pavērsiens Imantā un Vakarbuļļos sašauto sieviešu lietā – policija identificējusi iespējamo šāvēju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.