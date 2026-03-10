VIDEO. Strīds pie veikala Sarkandaugavā pārvēršas asiņainā kautiņā – vīrietim sagriež seju ar neparastu “ieroci” 0
Sestdienas vakarā Sarkandaugavā izcēlies vardarbīgs konflikts, kura laikā kādam vīrietim ar papīra nazi tika sagriezta seja. Par notikušo plašāk ziņots TV3 raidījumā “Degpunktā”.
Kā norāda aculiecinieki, visi konfliktā iesaistītie bijuši alkohola reibumā un strīds sācies pēc tam, kad kāds vīrietis piesējies sievietei.
“Sēdēja kājas izstiepis… Viņš kādai meitenei piesējās. Laikam viņa piezvanīja savam draugam, tas iznāca un teica: ko tu piesienies manai meitenei? Viņš teica: neko nepiesienos. Un tas arī viss. Es aizgāju prom. Bet arī drīz pēc tam redzēju, ka tur ir policijas lampas. Viņš izskatījās tāds baismīgs vecis – tas, kurš tur sēdēja,” stāstīja vietējā iedzīvotāja.
Video dzirdams, ka notikuma vietā valdījis liels haoss. “Lūdzu, nevajag viņu griezt… Ā, viņš man kož! Nevajag viņu sist,” kliedz sieviete. Savukārt kāds vīrietis sauc: “Aļona, nelien zem naža, nelien zem naža. Ar šo [cenzēts] ir cauri.”
Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska skaidro: “Pašreizējā informācija liecina, ka pie veikala starp sievieti un vīrieti bija izcēlies konflikts, bet vēlāk konfliktā iesaistījušies vēl divi vīrieši. Konflikta laikā viens no vīriešiem izvilcis papīra nazi un citam vīrietim ar to nodarījis miesas bojājumus.”
Uzbrucējs aizturēts, un policija sākusi kriminālprocesu par vieglu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu. Vietējie iedzīvotāji raidījumam norāda, ka pie konkrētā veikala regulāri pulcējas iereibuši cilvēki un konflikti tur notiek bieži.
Brīdinām – sižetā redzami nepatīkami skati!