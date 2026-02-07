“Lūk, ko Latvijas valsts vadītāji vēl joprojām nenovērtē!” Kalviņš pasaka patiesību 0

LA.LV
22:31, 7. februāris 2026
Viedokļi

Lai medicīna attīstītos, ir jāiegulda līdzekļi zinātnē, ir jārada medikamenti un inovācijas pašiem. Diemžēl tas nenotiek pietiekami augstā līmenī Latvijā.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
Kokteilis
Ugunīgā Zirga gads sākas spoži: šīm 4 ķīniešu horoskopa zīmēm februāris būs neticami veiksmīgs
Nekas tāds vēl nebija fiksēts visā novērojumu vēsturē – ar Baltijas jūru ziemas salā notiek neparastas lietas 2
Lasīt citas ziņas

Joprojām mūsu valsts vadītāji nenovērtē nepieciešamību ieguldīt zinātnē pietiekamā mērā. Vai kādam no mums šķiet, ka ieguldot gandrīz 0,59% zinātnē, tiešām var nodrošināt to, ka mūsu Latvijas ekonomika būs zināšanās balstīta? Šī pieeja būtu jāpārvērtē!” TV24 raidījumā “Dienas personība” stāsta Ivars Kalviņš, profesors, Zinātņu akadēmijas prezidents, LU padomes loceklis.

Viņš norāda, ka gan šī, gan iepriekšējā budžeta sastādīšanā ir bijušas daudzas kļūdas.

Plašāk video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Viņš izgāza revolūciju!” – Kalviņš atklāj, kāpēc septiņus gadus nesveicinās ar Lipmani
Būt vai nebūt Zinātņu akadēmijai? Zinātnieki brīdina par LZA darbības apdraudējumu finansējuma trūkuma dēļ
Veselam
“Apkarot vēzi būs daudz grūtāk, nekā aizlidot uz Mēnesi,” skaudro patiesību atzīst profesors Kalviņš
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.