"Lūk, ko Latvijas valsts vadītāji vēl joprojām nenovērtē!" Kalviņš pasaka patiesību
Lai medicīna attīstītos, ir jāiegulda līdzekļi zinātnē, ir jārada medikamenti un inovācijas pašiem. Diemžēl tas nenotiek pietiekami augstā līmenī Latvijā.
Joprojām mūsu valsts vadītāji nenovērtē nepieciešamību ieguldīt zinātnē pietiekamā mērā. Vai kādam no mums šķiet, ka ieguldot gandrīz 0,59% zinātnē, tiešām var nodrošināt to, ka mūsu Latvijas ekonomika būs zināšanās balstīta? Šī pieeja būtu jāpārvērtē!” TV24 raidījumā “Dienas personība” stāsta Ivars Kalviņš, profesors, Zinātņu akadēmijas prezidents, LU padomes loceklis.
Viņš norāda, ka gan šī, gan iepriekšējā budžeta sastādīšanā ir bijušas daudzas kļūdas.
