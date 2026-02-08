“Kamēr izstrādājam vakcīnu, tikmēr jau klāt ir nākamā slimība,” Kalviņš par absurdu mūsdienu medicīnā 0

LA.LV
15:12, 8. februāris 2026
Veselam Ārstēšana

Vakcīnas pasargā no nāvējošām slimībām, tomēr ar to izgatavošanu ir viena liela problēma, kuru precīzāk izskaidro Ivars Kalviņš, profesors, Zinātņu akadēmijas prezidents, LU padomes loceklis.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
TV24
Igauņi atzinuši, ka tā ir stulbākā ideja, ko viņi jebkad ir realizējuši – vai Latvija tiešām nemācīsies no citu kļūdām? 11
Kokteilis
Piecas liktenīgas kļūdas, kas uzreiz pārvērš jebkuru sievieti par tantuku
Lasīt citas ziņas

Vakcīnas izgatavošanas laiks ir ilgāks par to, kad to jau jāpielieto. Rudenī parādās kāds jauns vīrusa veids, mēs gribētu pret to vakcinēties, bet, kamēr vakcīnu izveido, tikmēr jau ir nākamais celms izveidojies,” viņš TV24 skaidro.

Plašāk video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Antivakseri tagad dziļi nožēlo?! Pētījumā atklāta sensacionāla informācija par Covid-19 vakcīnām
“Daļa vēlas vakcinēties par saviem līdzekļiem, bet ne visiem tas ir iespējams.” Kārtējā absurdā situācija Latvijā, kas atkārtojas jau gadiem
Četrus gadus vecs puisītis nomira, Mednis sacēla vētru, tika sākta vakcīnu “linča tiesa”: kā beidzās šī gada skaļākais skandāls BKUS?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.