“Kamēr izstrādājam vakcīnu, tikmēr jau klāt ir nākamā slimība,” Kalviņš par absurdu mūsdienu medicīnā 0
Vakcīnas pasargā no nāvējošām slimībām, tomēr ar to izgatavošanu ir viena liela problēma, kuru precīzāk izskaidro Ivars Kalviņš, profesors, Zinātņu akadēmijas prezidents, LU padomes loceklis.
Vakcīnas izgatavošanas laiks ir ilgāks par to, kad to jau jāpielieto. Rudenī parādās kāds jauns vīrusa veids, mēs gribētu pret to vakcinēties, bet, kamēr vakcīnu izveido, tikmēr jau ir nākamais celms izveidojies,” viņš TV24 skaidro.
