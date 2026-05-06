Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme šogad pirmajos trijos mēnešos samazināta 1171 kredītam, savukārt kopš 2025. gada sākuma likme ir samazināta kopumā 12 678 kredītiem, aģentūru LETA informēja Latvijas Bankā.
Martā pievienotā likme samazināta 417 hipotekārajiem kredītiem, tostarp 370 to darīja pie esošā aizdevēja, bet 47 pārkreditējās.
Lai arī kredītu likmju samazināšanas aktivitāte ir nedaudz samazinājusies, tā joprojām ir vairākas reizes lielāka nekā pirms 2025. gada, piebilda Latvijas Bankā, vienlaikus norādot, ka martā aktivitāte bija kopumā nedaudz augstāka kā janvārī un februārī.
Kredītu, kuriem samazinātas pievienotās procentu likmes, atlikums martā sasniedza gandrīz 30 miljonus eiro un veidoja 0,55% no hipotekārā kredītu portfeļa apmēra Latvijā. Savukārt šogad pirmajos trijos mēnešos kredītu, kuriem samazinātas pievienotās procentu likmes, apmērs veidoja kopumā 81 miljonu eiro un aptuveni 1,5% no kredītportfeļa. Tajā pašā laikā kopš 2025. gada sākuma šādu kredītu summa veido 920 miljonus eiro, kas ir vairāk nekā 19% no 2025. gada sākuma kredītportfeļa.
Pēc Latvijas Bankas datiem, likmes vidējais samazinājums joprojām ir ap 0,5 procentpunktiem tiem, kuri likmi samazināja pie esošā aizdevēja, un vidēji ap 0,7-0,8 procentpunktiem, un martā ap vienu procentpunktu tiem, kuri to darīja pārkreditējoties. Tas ir ļāvis šiem kredītņēmējiem samazināt procentu maksājumus par vidēji 350 un 500 eiro gadā. Kopējais gada maksājumu ietaupījums kopš 2025. gada sākuma sasniedz 4,3 miljonus eiro, bet visa atlikušā kredītu termiņa laikā – 58,4 miljonu eiro.
LETA jau vēstīja, ka 2025. gadā hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme tika samazināta 11 505 kredītiem. Kredītu, kuriem samazinātas pievienotās procentu likmes, atlikums 2025. gada laikā pārsniedza 840 miljonus eiro jeb 18% no gada sākuma hipotekāro kredītu portfeļa apmēra Latvijā.
Tāpat ziņots, ka 2024. gadā stājās spēkā grozījumi virknē normatīvu, lai iedzīvotājiem vienkāršotu hipotekāro pārkreditēšanu starp aizdevējiem. Līdz šā gada sākumam iedzīvotāji šo iespēju izmantoja visai maz, jo 2023. gada decembrī tika pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, paredzot kompensēt 30% no kredīta kopējiem procentu maksājumiem.
Lai nezaudētu šo kompensāciju, vairākumam kredītņēmēju nebija izdevīgi pārkreditēt līdz 2023. gada 31. oktobrim saņemtos hipotekāros kredītus. 2025. gada janvārī tika izmaksāta pēdējā kompensācija, līdz ar to hipotekārā kredīta ņēmējiem parādījās motivācija apsvērt kredīta nosacījumu uzlabošanu, izvērtējot nosacījumus savā un konkurējošās bankās vai citās finanšu iestādēs, kas izsniedz hipotekāros kredītus.
Lai ikviens kredītņēmējs varētu salīdzināt kredīta procentu likmi ar patlaban izsniegto kredītu vidējo pievienoto procentu likmi un aprēķināt ieguvumu no pārkreditēšanas, Latvijas Banka vietnē “Naudas skola” ir publicējusi procentu likmju salīdzināšanas rīku un pārkreditēšanas kalkulatoru. Turpat arī soli pa solim aprakstīts pārkreditēšanas process, sniegti skaidrojumi un atbildes uz iespējamiem jautājumiem.