Ja vienu dronu nevaram notriekt, kā notrieksim simts? Bijušais ministru prezidents nobažījies par Latvijas aizsardzības spējām
No valdības bieži dzirdams, ka šobrīd liela daļa valsts budžeta līdzekļu tiek novirzīta valsts drošības stiprināšanai. Taču, kā TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsver uzņēmējs, bijušais ministru prezidents (1994–1995) Māris Gailis, joprojām ir virkne jautājumu, uz kuriem atbildes tā arī nav zināmas.
Gailis vēlas zināt, vai Latvijā vispār ir kaut viens vai vismaz daži desmiti pārtvērējdronu, kurus pie mums it kā ražo, un vai tie ir robežsargu rīcībā.
Viņš uzsver – ja mums tādi ir, kāpēc brīdī, kad Latvijā ielidoja drons, tos nepacēla gaisā un nemēģināja to notriekt.
“Manuprāt, mēs neesam gatavi. Ja mēs vienu nevaram notriekt, kur nu vēl simts – nu nekādi,” viņš saka.
Gailis uzskata, ka tas ir kārtējais brīdinājums Latvijai nopietni sākt gatavoties: “Kustieties, mīļie, ātrāk!”.
