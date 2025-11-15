“Mēs diemžēl nedomājam…” Māris Gailis norāda, kam ir pati galvenā nozīme valsts nākotnē 0
Bijušais Latvijas Ministru prezidents un uzņēmējs Māris Gailis TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra, ka ģimenei ir būtiska nozīme valsts nākotnē. Viņa skatījumā, ilgtermiņā Latvijas tautas izdzīvošanas jautājums nav tikai ekonomika vai politika, bet gan spēja saglabāt un stiprināt ģimenes.
“Es domāju, ka Latvijas tautas ilgtermiņa izdzīvošanas galvenā vērtība ir ģimene, jo bez ģimenes nav bērnu, pamatā, to statistika rāda,” sacīja Gailis.
Viņaprāt, šobrīd Latvijā trūkst skaidras valsts stratēģijas, kas ģimeni izvirzītu kā prioritāti, un šī nolaidība var atspēlēties nākotnē: “Ilgtermiņā. Es nedomāju, ka katastrofa būs tuvākajos gados. Par to būtu jādomā, un mēs diemžēl nedomājam.”
Viņš kā pozitīvu piemēru minēja Izraēlu – valsti, kur demogrāfiskie rādītāji izceļas pat starp attīstītām valstīm, pateicoties ilgstošai un mērķtiecīgai ģimenes vērtības uzturēšanai.
“Tā būtu tā vērtība, kura ir mācējusi Izraēlu pacelt. Izraēla ir vienīgā valsts, kurā ir pozitīva dzimstība, tas ir nerunājot par ortodoksāliem ebrejiem,” norādīja Gailis.
Viņš uzsver, ka tikai tad, ja ģimene tiks izvirzīta kā centrālā valsts vērtība, varēs runāt par latviešu nācijas pastāvēšanu ilgtermiņā: “Tā ir tā vērtība, kas būtu paceļama pašā pirmajā vietā, dēļ tautas, dēļ latviešiem, lai viņi būtu arī pēc 100 un 200 gadiem.”