Aizsardzības ministrs atklāj, cik daudzi Latvijā būtu gatavi aizstāvēt valsti ar ieročiem rokās
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds, viesojoties TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum”, norādīja, ka Latvijā veiktajos pētījumos secināts, ka aptuveni 40% iedzīvotāju būtu gatavi aizstāvēt valsti ar ieročiem rokās. Daļa cilvēku atzīst, ka viņiem trūkst militāro prasmju, tāpēc viņi krīzes situācijā labprāt palīdzētu citādi.
Ministrs uzsver, ka valsts mērķis ir palielināt militāro kapacitāti. Pašlaik Latvija kara laikā var mobilizēt ap 30 000 karavīru, bet plānots šo skaitu palielināt līdz 71 000. Miera laikā bruņoto spēku sastāvs tiek palielināts no apmēram 20 000 līdz 32 000, attīstot profesionālo dienestu, Valsts aizsardzības dienestu un Zemessardzi, kā arī veidojot augstas gatavības rezervi.
Sprūds uzsver, ka aizsardzībai svarīgs ir ne tikai cilvēku skaits, bet arī apmācība un militārās prasmes.
