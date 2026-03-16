Aizsardzības ministrs atklāj, cik daudzi Latvijā būtu gatavi aizstāvēt valsti ar ieročiem rokās

LA.LV
0:16, 17. marts 2026
Ziņas Latvijā

Aizsardzības ministrs Andris Sprūds, viesojoties TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum”, norādīja, ka Latvijā veiktajos pētījumos secināts, ka aptuveni 40% iedzīvotāju būtu gatavi aizstāvēt valsti ar ieročiem rokās. Daļa cilvēku atzīst, ka viņiem trūkst militāro prasmju, tāpēc viņi krīzes situācijā labprāt palīdzētu citādi.

Krimināls
Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Ministrs uzsver, ka valsts mērķis ir palielināt militāro kapacitāti. Pašlaik Latvija kara laikā var mobilizēt ap 30 000 karavīru, bet plānots šo skaitu palielināt līdz 71 000. Miera laikā bruņoto spēku sastāvs tiek palielināts no apmēram 20 000 līdz 32 000, attīstot profesionālo dienestu, Valsts aizsardzības dienestu un Zemessardzi, kā arī veidojot augstas gatavības rezervi.

Sprūds uzsver, ka aizsardzībai svarīgs ir ne tikai cilvēku skaits, bet arī apmācība un militārās prasmes.

Plašāk pievienotajā video!

Tēmas
TV24
Kokteilis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.