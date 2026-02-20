Endrū un karaliene Elizabete II
Endrū un karaliene Elizabete II
Foto. Scanpix/ EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Tās bija vien dažas stundas, līdz… Jaunākā informācija par Epstīna sabiedroto, exprinci Endrū 11

kokteilis.lv
6:28, 20. februāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Bijušais Lielbritānijas princis Endrū, kurš ceturtdien tika aizturēts, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, pēc vairākām stundām tika atbrīvots.

Temzas ielejas policija paziņoja, ka turpina izmeklēšanu pret Endrū arī pēc viņa atbrīvošanas, bet ir pabeigusi kratīšanu Endrū dzīvesvietā – Sendringemas muižā Norfolkas grāfistē. Vēl turpinājās kratīšana viņa bijušajā dzīvesvietā “Royal Lodge” Berkšīras grāfistes Vindzoras pilsetā.

Temzas ielejas policija šomēnes ziņoja, ka tā pārbauda apsūdzības, ka bijušais princis saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam Džefrijam Epstīnam.

Endrū ceturtdienas vakarā tika redzēts sēžam automašīnas aizmugures sēdeklī, kad viņš atstāja Eilšemas policijas iecirkni Norfolkā.

Bijušais princis noliedzis jebkādu pārkāpumu izdarīšanu un izteicis nožēlu par draudzību ar Epstīnu, taču nav atbildējis uz konkrētiem lūgumiem sniegt komentārus pēc tam, kad ASV valdība publicēja jaunākos Epstīna lietas dokumentus.

